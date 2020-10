Sathiri Hats: sombreros artesanales y de diseño

Nicole Rosero es Founder and CEO de Sathiri Hats, una marca que se encarga de diseñar, de forma artesanal, sombreros y accesorios de calidad. Desde CARAS quisimos saber más acerca de este proyecto, por lo que hablamos con la emprendedora que nos cuenta sobre sus productos de calidad y el servicio de primer nivel.

“La marca nace a partir de un sueño enorme por emprender en un nicho desafiante que impone tendencias nuevas y el retorno de un accesorio tan antiguo como la historia misma. "el sombrero". Lo que hicimos es fusionar el "ayer" y el "hoy" generando un producto de altísima calidad, vanguardista y elegante, pero que no te limite a los patrones impuestos de cómo lo debes llevar”, destaca la fundadora del espacio y agrega que “la idea es que seas vos quien tome la decisión, que juegues, que mezcles estilos y que te diviertas, porque en la moda no existen normas. Lo que te represente y te haga sentir vos mismo en tu mejor versión, es la única ley que rige”.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Al principio me enfoque en sombreros artesanales de paño fino, cuero y paja toquilla (material proveniente de Ecuador), trabajando con bases clásicas y jugando con tocados de plumas, bandanas gypsy, cadenas y pañoletas. Pero más adelante fui conociendo más a mi público y escuchando lo que querían, así que decidí abrir el espectro y "vestir cabezas".

Ese fue el momento donde empezamos a trabajar con nuevos materiales y nacieron las "boinas captain" y los pilusos en jean y gabardina, así que abarcamos todos los estilos, siempre invitando a la gente a probar cosas nuevas, a ser eclécticos y animarse a fusionar. Me ha pasado tantas veces de asesorar personas que nunca vistieron su cabeza y que piensan que no es para ellos, hasta que encuentran su Sathiri ideal, cambian de perspectiva totalmente y ahora son clientes fieles o como les digo yo "hatlovers".

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Somos una marca totalmente inclusiva, es por eso que todos nuestros diseños son unisex, no existe preferencia por ningún género. Ponemos el mismo amor para ellos y ellas, y es lo que tratamos de que comunicar como nuestra cultura y filosofía: Sathiri es conexión con uno mismo y con el otro y lo reflejamos en nuestras producciones audiovisuales. Tratamos de mantener el equilibro aplicando cada modelo en hombres y mujeres, de distintas complexiones, estaturas, tonos de piel, y tendencias de estilos.

Creo que además de la calidad que está a la vista, somos muy cuidadosos con nuestra paleta de colores, si bien somos pro "tomar riesgos en la moda", confieso podemos ser conservadores cuando se trata de priorizar la clase y la elegancia, que son los pilares que construyeron la marca.

Por ese motivo, trabajamos con paletas monocromáticas, en tonos mate, con opacidad prominente, para que las miradas sean, no por un color extravagante, sino por un ejemplar perfectamente armado.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

El asesoramiento personalizado es uno de los enfoques más importantes al momento de ofrecer un producto tan personal como un sombrero. Es importante escuchar al cliente, saber lo que desea proyectar, o qué aspectos desea destacar, en qué momentos de su vida lo va a utilizar con mayor frecuencia, de donde es, cual es el clima predominante de su zona y los colores de su vestimenta habitual. En fin, hay una serie de aspectos para tener en cuenta que son de mucha utilidad para ayudarlo a encontrar su Sathiri ideal.

Pienso que el mejor regalo que puedo recibir como capitana de este barco es un cliente feliz que nos acompañe en nuestra evolución y siga interactuando.

Es un placer recibir mensajes de amor o fotos viajando por el mundo: en la playa, en el campo, en el bosque o en la ciudad tomando un café y es inspirador saber que estamos conectados y viajando por el mundo junto a ellos. Eso nos motiva a seguir creciendo y expandiéndonos por Argentina y el mundo

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Este es un tema que me sensibiliza por los desafíos de quien decide emprender. Tengo la suerte de estar rodeada de emprendedores amigos con quienes comparto esta pasión y Marcelo, mi novio, quien lleva años en el mundo start up, me ha enseñado muchísimo sobre administración financiera, análisis de costos, y métodos de organización, que son aspectos vitales para que un emprendimiento se consolide, crezca y se transforme en una empresa.

Pienso que por más que tengas una carrera universitaria o muchos estudios, la verdadera educación está en el hacer y muchas veces es frustrante cuando las cosas no salen como uno las visualiza, y te das cuenta de que no existe un método predeterminado, el método lo vas creando a prueba y error.

Pasa que a veces te levantas con ganas de comerte el mundo y otros días te replanteas todo. Es clave la constancia, y aunque no se puede dar el 100% siempre, todos los días se puede y se debe hacer un aporte al proyecto, y aunque parezca pequeño, el día de mañana si o si se traduce en resultados satisfactorios

Datos de contacto: Base en La Plata y La Patagonia con cita previa. Envíos a todo el país - IG: /sathiri_hats // Teléfono: 1127046922 mail: sathirihats@gmail.com.

MODELOS: @CELICOSAF - @TUMAPALLEIRO - @SAMOTTTTTTT - @CICCARELLITATUAJES // FOTOGRAFOS: @helloblandimfermin - @dogma.visual - @biancadelbarbaphoto - @imgjesus.