SEBASTIÁN MONK, la canción eterna

Lo conocí cuando trabajaba en la Feria del Libro con Música Nuestra (otro dato para tener en cuenta a la hora de elegir repertorio, siguiendo con la nota anterior). Todo aquel que se acercaba se iba con un disco de Sebastián Monk. Es que su música, su poesía, siempre fue cautivante. Por eso, el siempre me llamaba “mi vendedora estrella”…

Entre su material se encuentran 4 discos-libros referidos específicamente a las efemérides de todos los niveles (“Nuevas canciones para los actos de jardín, escuela, secundario”). En esos libros su madre, Zulema, propone abordar las obras desde la didáctica en el aula. Sus composiciones no se basan en temas comunes sino más bien en cosas que a nadie se le hubieran ocurrido. Los protagonistas son una nube que pasa sobre el Cabildo, un soldado de Belgrano, un niño que juega a ser San Martín…

De “Junto al río Paraná”, extraigo unos versos: “Y ahí está el General entre sus huestes/y estoy yo, temblando de emoción/ viendo a mi bandera blanca y celeste/por primera vez en nuestro pabellón/ Y la siesta no hace ruido de tan calma/es que nadie se anima siquiera a hablar/yo me tapo el rostro con las palmas/para que nadie me vea llorar/Cuando estudien a Belgrano en el colegio/y les hagan dibujar lo que hoy viví/aunque sea a un costadito, medio lejos/ no se olviden y háganme también a mi”.

La poesía sin dudas que me cautivó es su canción “El niño”, donde él describe todos los males que padece el niño pero que sabe que se curan con cosquillas, besos, canciones de mamá… “El niño está muy triste/qué descontento/el médico insiste/con los fomentos/Sugieren los tíos: ´mejor abrigarlo/que no tome frío/cuidarlo del viento´/ su madre pa curarlo/le cuenta un cuento”.

Sus discos para niños y familias son: “Nuevas canciones para los niños sin sueño”, “Canciones con nombres de niños”. Tanto éstos como los de actos están interpretados por grandes de la música como Raúl Carnota, Teresa Parodi, Luna Monti, entre otros.

Sebastián también posee un exquisito repertorio de música con humor para adultos. Destaco en breves renglones algunas partes: “Ese, que te lleva de la mano/ojalá le llueva un piano y se corte al afeitar/ese, que seguro tiene caspa/te va a contagiar las aftas/cuando te quiera besar/Si hay otro en tu vida/no le guardo rencor/sólo les deseo lo peor”.

Maravillas imperdibles hay en “Cumbre de bobes”, “Su mejor alumna”, “Abran cancha”, “Doctor Isquierdo”, “De cada amor que tuve”…sólo por nombrar algunos.

Sus discos para adultos son: “Tinte local”, “Lo menos”, “Las artes, los oficios”, “Prueba y error”, “El buen modo”. Sugiero buscar sus obras para deleitarse.

Y como a mí siempre me convocan las infancias, termino esta nota con un fragmento de “Si es posible”, con su hermosa poesía dedicada a nuestros hijos e hijas: “los dolores de muelas, lo terrible/la inacción, las contracturas en el cuello/ al tratarse de mis hijos, si es posible/que me duela todo a mí en vez de a ellos”.