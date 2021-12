Sexualidad y Calidad de Vida en la post Menopausia

El Dr. Jorge Alberto Elías, Fundador y presidente de la Sociedad de Ginecología Regenerativa y Estética (SARGE), experto en estos temas, nos recibió y nos dijo: “Existe hoy una mujer diferente, lo que llamo revolución íntima femenina por la que demandan plenitud sexual sin límites por edad o condición biológica, el empoderamiento femenino ha llegado también a estos temas y los reclamos por la recuperación de la mejor sexualidad y la estética genital se han multiplicado geométricamente. Ya no se resignan a que la menopausia y los partos le pongan límites a su vida íntima, y en esa etapa, y muchas ya plenas profesional y afectivamente, llegan para pedir por la restitución de su plenitud sexual sabiendo existe en la ginecología una nueva subespecialidad que llamamos Ginecología Regenerativa Estetica y funcional que se dedica a estos temas de la calidad de vida integral. Con la misma brindamos respuestas a estas exigencias, con nuevas técnicas y tecnologías y casi siempre con soluciones rápidas efectivas y no invasivas” ¨Mis pacientes aumentaron en forma exponencial, traen a familiares y amigas, la revolución es evidente y ya la exigencia de calidad de vida es motivo de consulta común, ya salud solo no alcanza, piden calidad con la misma y temas como la resequedad vaginal, dolor con la sexualidad, falta de libido e incontinencia de orina, ya no se esconden, traen todo esto a la consulta” ¨Las palabras Láser vaginal, hormonas bioidénticas, labioplastias, entre otras, ya están en el lenguaje común de las mujeres y en sus frecuentes reclamos donde los llamados “rejuvenecimiento vaginal” “chip sexual” “aumento de punto G” entre otros, son de los más reclamados. Tengo más de 15 años en este campo, y como pionero ya dispongo de todas los equipos necesarios, diferentes láseres (CO2 Alma Femilift – Alma NdYag Harmony) ; radiofrecuencias (BTL Exilis, BTL Ultrafemme Vaginal 360; equipos de electromagnetismo (BTL Emsella, Bodysculpt), y muchos más, todos disponible para tratamientos integrales con compromiso de resultados. No vendemos sesiones, hacemos TODO lo necesario hasta lograr lo buscado con un enfoque multi tecnológico”. Termino contando el prestigioso médico Argentino: “Nada menor es poder haber iniciado en argentina el uso de los implantes de hormonas bioidénticas (el llamado chip sexual) y ser el formador de centenares de colegas en el uso de los mismos en Argentina. Uso de Plasma autólogo (PRP) y de células madres mesenquimales (NANOFAT y SVF) completan nuestra oferta de terapias para darle a la mujer lo que sueña y espera¨ Un equipo de primera los espera en el centro del barrio de Belgrano del Dr Jorge Alberto Elías “Láser Hormonas y Bienestar”

