Sky´s The Limit: boxes de rosas únicos y personalizados

Florencia Di Paolo siempre soñó con tener una florería propia. Fue así como a principios del 2020, al ver como la pandemia y el aislamiento aumentaba, quiso realizar algo para que la gente se sintiera más cerca. Con una propuesta de calidad, creó Sky´s The Limit una marca que brinda boxes de rosas personalizados para que sus clientes disfruten de una experiencia única.

“El nombre de la marca tiene un gran significado para mí. Me costaba mucho encontrar un nombre. Hasta que un día, encontré algo que estuvo siempre en mi mente. Desde chiquita, en el colegio me decían que el cielo es el límite (“Sky’s the limit”) y esa frase la utilicé en muchísimas ocasiones durante mi vida. Entonces entendí que ese debería ser el nombre de mi marca. Mi emprendimiento no tenía un techo, sólo mis ansias de crecer y aprender sin límites”, destaca Florencia sobre sus comienzos.

¿Qué productos tienen a disposición?

Realizamos boxes de rosas. También trabajamos con flores de estación, pero el foco está siempre puesto en la rosa y durante todo el año elegimos a la rosa importada. Su origen es de Ecuador y Colombia. Tiene una calidad superior y una gran perdurabilidad en el tiempo. Buscamos la excelencia y calidad del producto final.

Cada cliente elije cómo armar su box: color de caja, color de las rosas y también la frase que lleva inscripta en la caja y, por último, el mensaje en la tarjeta. Creemos que cada producto es único. No hemos realizado dos boxes iguales. Siempre hay algo distinto: algún color, el mensaje, la ocasión. Cada box es único

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Es una suma de varios elementos. Por un lado, trabajamos todo el año con rosas importadas, con lo cual siempre elegimos brindar la mejor calidad y al mejor precio. Además, contamos con logística propia. De esta manera, nos aseguramos de que el producto llegue en el tiempo y en la forma indicada. Nuestro personal de entrega está capacitado en la correcta manipulación y entrega de nuestro producto.

Otro aspecto importante es la personalización tanto del producto como del servicio que brindamos. Personalmente, me ocupo de estar constantemente online y responder a cada una de las inquietudes de los potenciales clientes. No me conformo con responder estrictamente las preguntas, sino que los acompaño en la elección y juntos hacer de esta experiencia un lindo viaje.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción son nuestros clientes. Cada desafío nuevo es sumamente emocionante. La posibilidad de abstraerme y explotar el arte de crear un producto que genera felicidad, tanto en la persona que lo recibe como en mí misma. Sin dudas que es ir más allá de los límites del cielo.

Creo que lo que más me conmueve son los mensajes de alegría de los clientes. Sentir cómo valoran mi trabajo y la atención puesta a cada detalle, algunos de ellos son un misterio que se develan al momento de recibir nuestro producto. He recibido muchos mensajes emocionantes, donde realmente me doy cuenta de que este trabajo es mucho más que vender rosas.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Creo que el futuro es poder seguir participando de los hitos en la vida de nuestros clientes. Todo aquello que conlleve preparación, dedicación y personalización es lo que marca el norte de nuestra brújula. Sky’s the limit.

Datos de contacto: Tel: 1136236896 - IG: skysthelimitok - Mail: skysthelimitok@gmail.com