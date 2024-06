CREDITO CARAS

1) Sofía Fonrouge, contános ¿qué es el Método Pilates?

Pilates es mucho más que un método. Se trata de toda una filosofía de entrenamiento del cuerpo y la mente. Es una disciplina física que fortalece, elonga y tonifica los músculos de una manera saludable y efectiva. No solamente sirve para entrenar, sino también para la prevención y rehabilitación de lesiones. A nivel mental, favorece la concentración, desarrolla aptitudes como la atención y la disciplina.

Es importante aclarar que Pilates no es un entrenamiento aeróbico ni de impacto, lo que hace que pueda ser practicado a cualquier edad. Tampoco tiene como objetivo el aumento del volumen del cuerpo sino que busca conseguir un equilibrio muscular, reforzando los músculos débiles y alargando los músculos acortados respetando cada articulación. De este modo, el método permite al practicante conseguir la armonía de cuerpo y mente y, a su vez, desarrollar sus movimientos con gracia, control y equilibrio.

2) ¿Cuáles son sus beneficios?

Pilates tiene muchísimos beneficios. Permite obtener músculos estabilizados y tonificados con menos volumen y más libertad de movimiento. Mejora los problemas posturales, aumenta la fortaleza y estabilidad de la zona media; previene lesiones, otorga equilibrio de la fuerza y flexibilidad; mejora el rendimiento deportivo; aumenta la consciencia corporal, reduce el estrés y mejora la autoestima.

3) ¿Quiénes pueden realizar la actividad?

Practicar Pilates es posible a cualquier edad, no es necesario tener conocimientos previos ya que es uno de los ejercicios más completos y seguros que existen.

4) ¿Cuándo no se recomienda hacer Pilates?

Es adaptable según las necesidades y objetivos del practicante. Pero hay que tener ciertas precauciones en los casos de embarazo y post parto, si hay contracturas, lesiones como hernias, osteoporosis, entre otras cosas.

No es conveniente practicarlo cuando el médico ha recomendado reposo por cualquier enfermedad o dolencia, si no han cicatrizado heridas después de una operación, caída o lesión, si sufres una inflamación aguda, embarazo de riesgo o el médico no lo ha recomendado por cualquier motivo de salud.

5) ¿Qué les aconsejarías a quienes se están iniciando en la actividad?

La clave es aprender correctamente la técnica con la guía del instructor o profesor, avanzar lento y progresivamente pero de manera constante; estar atentos a la técnica respiratoria y a la precisión de los movimientos. Con Pilates prevalece la calidad del ejercicio y no la cantidad.



Datos de contacto:

Instagram: sofiafonrougedanzaytraining

Web: www.sofiafonrouge.com

Whatsapp + 54 9 11 5505 9656