Sofía Hut: La joven diseñadora de Misiones que conquistará Milán

CREDITO CARAS

1. Cuéntanos sobre la nueva colección que vas a presentar en Milán en febrero de 2025. ¿Cuál es la inspiración principal detrás de esta línea?

Esta colección, en la que me encuentro trabajando actualmente, aborda las barreras culturales que enfrentamos, especialmente aquí en Latinoamérica, donde quizá no contamos con las últimas novedades y tecnologías que aparecen a diario en la industria textil. Quiero demostrar que podemos hacer grandes cosas con poco, utilizando lo que tenemos a nuestro alrededor. Pretendo llevar nuestras técnicas y tradiciones ancestrales de la abuela y tátara-abuela a las grandes pasarelas de Europa, mostrando la máxima expresión y capacidad de las técnicas que empleaban nuestras abuelas y otras tantas que he aprendido a lo largo de mi carrera como diseñadora. Me gusta mucho rodearme de lo que normalmente no recibe tanta atención, aprender de ello y ver qué puedo hacer para convertirlo en algo importante y atractivo. Siempre trato de buscarle un nuevo uso al material y emplearlo en lo que se me ocurra. Los materiales tienen un sinfín de potencial; el verdadero reto es cómo nosotros los manipulamos, lo que los hace únicos. La magia está en las manos de quienes trabajan y moldean el material, y eso es un poco lo que transmitirá esta colección. También hablaré un poco sobre mi ADN, algo que decidí retomar de mi colección anterior, lanzada en Argentina en 2024. Pero en esta versión, al estilo europeo, quiero mostrar el proceso de autodescubrimiento y fragmentación del diseñador. Se verán estructuras y moldes rotos en las tipologías que se presentarán, además de la combinación de materiales: uno totalmente rígido que se fusiona con otro completamente maleable, elástico y artesanal. La mezcla de dos polos opuestos que se pueden fusionar perfectamente y lograr una pieza de arte exquisita.

2. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de esta colección? ¿Hubo algún desafío o momento clave durante su desarrollo?

Ha sido un desafío enorme para mí y mi equipo de trabajo, y sigue siéndolo todos los días. Estamos aprendiendo a trabajar con materiales poco convencionales para el rubro y con herramientas caseras que fabricamos nosotros mismos con lo que tenemos disponible a nuestro alcance. Esto es un proceso de prueba y error constante, buscando soluciones para resolver inconvenientes constructivos todo el tiempo. Aprendemos y reímos sobre la marcha. Lo divertido de todo esto es que cada error nos da una nueva idea para replantearnos los diseños, modificándolos para hacerlos más originales y atractivos.

3. ¿Esperas que tu nueva colección represente algún cambio o evolución respecto a tus colecciones anteriores?

Sin dudas, en cada colección que hago busco representar la superación de la capacidad del diseñador, una mejora en la técnica y una nueva perspectiva de innovación en el rubro. Esta mezcla de técnicas ancestrales con técnicas actuales, la combinación de materiales opuestos y nuevas formas de construcción es lo que vuelve esta colección tan rica y exclusiva.

4. ¿Qué tejidos, colores o siluetas podemos esperar ver en la pasarela? ¿Algún detalle innovador que quieras compartir?

En esta colección decidí implementar la técnica del croché con hilos naturales de algodón rústico, mezclados con el uso del metal, mangueras, cables, y tejidos ligeros como satén y crepé. Predominarán los clásicos colores negro meteorito y blanco natural, que son los colores icónicos de la marca SOFIA HUT. Algunos acentos de color se reflejarán en bordados de menor tamaño aplicados todos de manera manual, sin el uso de máquinas de coser. Esto representa un gran desafío para nosotros, pues debemos ser rápidos y precisos en el trabajo manual, lo que enriquece aún más el valor agregado que proporcionamos a cada pieza.

Sofía se enfrenta al reto de transmitir en la pasarela su esencia como diseñadora y su visión del futuro de la moda, marcada por la experimentación y el respeto por el medio ambiente. Sin dudas, su paso por Milán marcará un antes y un después en su carrera, llevando el arte del diseño argentino a los grandes escenarios internacionales.