Sonreír: exclusividad y diseño

Soy Camila Riva, tengo 26 años y les cuento cómo nació mi amor por la costura. Empecé en mi adolescencia, con la señora que vive frente de mi casa donde hoy tengo el taller, en San Pedro, Bs As. Siempre iba a que me arreglara cualquier cosa que se me ocurriera, pinzas, ruedos, etc.

Hasta que un día me dijo hoy te toca a vos, vas a aprender; y ahí empezó mi duda de ser costurera, de dedicar mi vida a la máquina de coser, crear cosas y más... pero, lo que todavía no sabía, era si me gustaba todo lo relacionado a la vestimenta, o a arreglos. No sabía que podía ser capaz de aprender lo que hoy confecciono. En el año 2012 conocí a mi compañero de vida, Nicolás, actualmente socio en este emprendimiento, que creció, mientras crecía nuestro amor. Me fui a Capital Federal, a vivir con él, donde comencé cursos y talleres de diseño indumentaria y terminé en el de manualidades en telas durante un año y medio.

Empecé vendiendo los primeros productos a familiares y amigos, y pasaba el tiempo y seguía creciendo, hasta que en 2016 empecé a vender al público a través de las redes. A la par trabajaba de niñera, para poder solventar los gastos y apostar a este sueño, que era seguir creciendo en el emprendimiento. Luego deje ese trabajo para apostar 100% y dedicarme exclusivamente a Sonreír.

En febrero de 2020 nos volvimos a vivir a San Pedro y armamos el taller, donde nos encontramos actualmente. Hoy somos una marca de productos exclusivos, que se destaca por sus diseños, colores, combinaciones, detalles y prolijidad. Y lo que queremos lograr es que cada producto vaya con cada persona. Hoy les digo: ¡Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad!

Conoce más en www.sonreircrcr.com o en su perfil de Instagram.