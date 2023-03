Soy lo que siento que soy

CREDITO CARAS

Mucho se habla de la autopercepción sexual, a veces, con liviandad porque no siempre se tiene en cuenta, la diversidad de implicancias que conlleva. Cuando alguien se autopercibe diferente a lo que indica su conformación cromosómica, está donde no quiere estar y, además, cómo no quiere estar. La sociedad, las instituciones y las distintas disciplinas, van comprendiendo y, por tanto, respondiendo a esta realidad. La medicina, y dentro de ella, la cirugía plástica y reparadora con definiciones vanguardistas canalizan las autopercepciones y brinda a los pacientes de ser y sentir como quieren hacerlo. Hoy concurren pacientes XX que se perciben XY, por lo cual, se ha incorporado una técnica de masculinización que se realiza sobre el pecho una mujer retirándole la glándula mamaria, brindándole confortabilidad pero, lo más importante, es que el espejo le devuelve una imagen idéntica a como se autopercibe. Es un procedimiento que se realiza con anestesia general, de muy rápida recuperación y que permite al paciente no tener que usar ropa para esconder lo que detesta, y además efectuar actividades físicas acordes a su autopercepción. Verse, sentir e identificarse con lo que uno quiere, es la forma más pura de la felicidad.