Te invitamos a conocer a Ezequiel Starobinsky y su última obra “Un Mundo en Clave de Fa”.

¿Ezequiel, cómo te definirías?

Siento que juego varios roles superpuestos a la vez. Tengo dos hijos, estoy casado, trabajo en una companía, soy orador, profe, y por supuesto, escritor. “La Matrix” me gusta bastante: la economía, el mundo de las inversiones, el desafío de trabajar con diferentes equipos. Pero a su vez, soy consciente que lo que “la Matrix” me da, me lo quita también. Entonces, busco compensar con la meditación, con yoga, con la escritura, y con los cursos del Arte de Vivir.

Definirse a uno mismo en verdad puede despertar confusión, porque usualmente mezclamos los roles que tenemos con lo que somos. Es positivo ser consciente de esta sutil pero fundamental diferencia. Cada tanto consigo conectar con esta verdad. Creo que cotidianamente deberíamos recordar que estamos más allá de los roles que jugamos. Yo busco integrar, integrar los diferentes roles que ocupo. ¿O no es acaso la vida un juego de rol?

Contanos sobre tu último libro, “Un mundo en clave de Fa”

Un mundo en clave de Fa nace de la inspiración de un mundo mejor, un mundo más tranquilo, con las personas más conectadas consigo mismas, menos estructurado y competitivo. Un mundo más ecológico.

Necesitamos tomar conciencia profundamente para la construcción de un mundo de estas características. Los tiempos se acortan y el daño ambiental que le estamos provocando al mundo pronto será irreversible. Lo que te muestra “Un mundo en clave de Fa” es que ese daño no es más que el reflejo del daño que nos hacemos a nosotros mismos con nuestros patrones negativos de comportamiento, con nuestras emociones disfuncionales, con nuestra gran desconexión del momento presente por estar atrapados en el estrés.

Hoy la humanidad atraviesa desafíos superpuestos, desde las desigualdades sociales, los problemas ecológicos, las patologías emocionales de una inmensa parte de la población. ¿Es acaso “normal” un mundo así? Mi apuesta es que lentamente podemos mejorarlo mucho, y creo que el único camino posible es mejorándose a uno mismo. “Un mundo en clave de Fa” ensaya de manera novelada un camino posible de cómo hacerlo.

Este libro es el resultado de diversas cosas que tuvieron una influencia muy positiva en mi vida, integrados como mensaje dentro una trama de ciencia ficción tipo “Avatar”. Está muy influenciado por lecturas como el Poder del Ahora, Conversaciones con Dios, y Úrsula K Leguin. El lector atento va a encontrar mucho conocimiento de psicología, de filosofía, de meditación; e incluso de registros akáshicos, de coaching. También hay mucho proveniente de los cursos que imparte la organización internacional el Arte de Vivir.

Un componente importante del libro es la descripción de cómo sería una sociedad humana muy evolucionada espiritualmente y madura emocionalmente. Una sociedad con sentimientos de posesión mucho menos pronunciados. Un mundo con ciudades muy chicas, que vive en contacto con la naturaleza, y con estructuras sociales comunitarias flexibles. Un mundo donde los chicos tienen muchos padres y madres (más allá del vínculo biológico). Una cultura que no corre tras el status, ni acumulación, ni consumismo. Una sociedad que, en cambio, se dedica cotidianamente a prácticas relacionadas con el desarrollo de la conciencia, a practicar la pertenencia con la comunidad, y también a entrenar habilidades que podríamos llamar “supra-concientes”.

¿No vale la pena imaginar un mundo así? ¿No vale la pena ver que puede revisar cada uno de la propia vida para acercarse individualmente a una experiencia así?

