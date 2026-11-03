TecnoSP: aberturas de PVC con calidad, innovación y servicio personalizado

CONTENT CARAS LIKE

TecnoSP nació en San Pedro a partir de la iniciativa de uno de sus dueños, quien contaba con más de diez años de experiencia en la fabricación de aberturas de PVC. Su conocimiento de los materiales, los procesos y los detalles técnicos fue el punto de partida para desarrollar una empresa enfocada en la calidad y el servicio.

Con la incorporación de socios provenientes de otros sectores industriales y de la construcción, la firma logró combinar experiencia técnica y conocimiento de las necesidades de cada obra, consolidando una propuesta orientada a ofrecer soluciones duraderas y eficientes.

Un proceso que va más allá de la fabricación

Uno de los principales diferenciales de TecnoSP es su manera de entender cada proyecto. La empresa considera que elegir una abertura de PVC representa una decisión a largo plazo, por lo que sus prestaciones deben mantenerse a lo largo del tiempo.

Por eso, su propuesta abarca todo el proceso, desde el asesoramiento inicial y el diseño de la solución hasta la fabricación, instalación y servicio postventa permanente. Este acompañamiento busca garantizar calidad, eficiencia y atención personalizada en cada etapa.

Crecimiento y alianzas estratégicas

La evolución de la compañía estuvo marcada por el aprendizaje, la mejora continua y la construcción de vínculos estratégicos. En ese recorrido, el acompañamiento de Muchtek y de su presidente, Fernando Martínez, junto con su equipo, resultó fundamental para fortalecer los procesos y avanzar con una visión de largo plazo.

Actualmente, TecnoSP cotiza proyectos en distintas regiones del país y trabaja en un modelo de expansión basado en franquicias y alianzas con profesionales que compartan su filosofía de trabajo.

El objetivo es ampliar su presencia en el territorio nacional, acercando sus soluciones a nuevos clientes y profesionales, sin perder el compromiso con la calidad, el asesoramiento y el servicio que caracteriza a la empresa.

Martín Gutiérrez , Alfredo Camilletti

Whatsapp: 3329-302313 / 3329-610502

Instagram: @tecnosp.aberturas

Mail: [email protected] / [email protected]