Tienda de Creaciones: productos deco para el hogar

En una tarde feria, así, buscando entrar al mundo del Puerto de Frutos, nació Tienda de Creaciones y al poco tiempo surgió la posibilidad de abrir el primer local en un centro comercial. “La idea fue siempre la misma, lograr la producción de objetos y ofrecer atención personalizada, que en este rubro es muy divertida”, dice Julieta, creadora de Tienda de Creaciones, que con la compañía de su papá y su mamá fue haciendo crecer su emprendimiento.

Interesada desde siempre por el interiorismo, con estudios realizados en 2007 en Córdoba, y trabajando al mismo tiempo en una cadena de homecenter donde se sumaba a todas las capacitaciones posibles para aprender a utilizar las herramientas, Julieta fue desarrollando los diseños que hoy ofrece en Tienda de Creaciones. “Amo trabajar con máquinas. Aprendí de todo y me animo a mucho más. No podría hacer otra cosa. Me encanta cuando nos eligen, nos cuentan sus proyectos y, muchas veces, somos parte de sus decisiones”, asegura.

Como a muchos, la pandemia los golpeó fuerte, pero Julieta encontró la forma de revertir la situación y sacar provecho.

- ¿Cómo fue el proceso de reinventar el negocio a causa de la pandemia?

No fue fácil. El segundo local que teníamos con mis padres en una de las galerías del Puerto, tuvimos que cerrarlo por lo complicado de la situación que vivimos. Así que nos reinventamos, buscando también entrar al mercado como mayoristas. Entonces, elegimos a nuestros productos estrellas para producir en mayores cantidades. Esta elección fue la que nos permitió enfrentar este nuevo comienzo. Y creo que el organizar bien los números, una tarea difícil, permite seguir invirtiendo en el proyecto. Afino mi lápiz para ser justa con el precio/calidad y poder continuar en el mercado, que es muy competitivo.

- Fueron momentos duros, pero también le permitió un inesperado crecimiento en otros ámbitos

Sí, en plena pandemia, y con muchas incertidumbres, logramos el registro de propiedad de un producto, algo que buscábamos hacía mucho tiempo. Fue un logro que nos permitió no bajar los brazos y seguir apostando, día a día, a seguir adelante.

- ¿Qué aprendió de todo esto?

Sin lugar a dudas, a enfrentar obstáculos y a mantenerme abierta a nuevas ideas. A la hora de trabajar soy muy apasionada, detallista y un poco obsesiva. Me guío mucho con las respuestas que obtengo de quienes nos hacen sus comentarios cuando les llega el producto, y esto te permite seguir confiando y apostando en tus manos a la hora de seguir trabajando. En mi caso particular, estoy muy conforme con estas devoluciones y me permiten seguir buscando la estética de nuestros objetos deco para que nuestros clientes nos vuelvan a elegir o, lo más lindo, que te recomienden.

- ¿Cuáles son los planes para el futuro?

Seguir iluminando espacios y ser parte de la hora de aprendizaje y juegos para la familia. La idea es continuar con esta nueva etapa. No es lo mismo porque nos encanta la atención al público y vender in situ. Pero ahora tenemos la posibilidad de buscar y llegar a muchos puntos del país gracias a las redes. Considero que la comunicación es un transmisor fundamental y lo bueno es que algunas Apps te dan la posibilidad de tener una conversación más amena con el cliente, aunque no sea de manera presencial.

