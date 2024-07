"Todo lo que necesitas saber sobre la toxina botulínica: consejos de la Dra. Ivana Motiejunas"

CREDITO CARAS

¿Qué buscamos con la aplicación de toxina botulínica?

Con la aplicación de toxina botulínica se busca una relajación selectiva (neuromodulación) de determinadas zonas. Los resultados suelen ser muy satisfactorios para los pacientes, ya que consiguen un rostro más relajado y juvenil sin perder la expresión natural del rostro.

¿Cuánto dura?

El efecto comienza a ser apreciable a los 4 o 5 días luego de la aplicación, y llega a su máximo a los 14-15 días después del tratamiento, por lo que no se aprecia un cambio brusco. Posteriormente existe un período de unas ocho a diez semanas en el que se mantienen los resultados. La mayor parte de los pacientes notan a partir de este momento una recuperación lenta pero progresiva de la contractilidad en las zonas tratadas. Incluso, muchos pacientes piensan que estarán iguales hasta que pase el efecto completo y no es así. El cambio es dinámico y paulatino. No puede aplicarse nuevamente si no pasan mínimo 4 meses desde la última aplicación debido a que la toxina sigue actuando aunque con menor potencia. Se recomiendan de 2 a 3 aplicaciones por año, no más.

¿De qué depende que los efectos de la toxina botulínica duren más o menos?

Existen distintos factores, pero el más importante se asocia a las diferencias en la musculatura facial entre unos pacientes y otros. El tipo de mímica facial, la edad o el sexo son aspectos a tener en cuenta. También factores externos como la exposición al sol, tabaquismo, ejercicio físico, alimentación y enfermedades crónicas, así como hábitos. Todo esto hace que optemos por tratamientos individualizados tanto en dosis como en el lugar de aplicación de la toxina.

¿Qué es el Baby Botox?

El Baby Botox es una tendencia entre los pacientes jóvenes que consiste sencillamente en la inyección de menos dosis de Botox, es decir, una cantidad menor a la habitual. Se aplica con mucha precisión para conseguir resultados muy suaves. El cambio no será dramático, pero conseguiremos retrasar o incluso evitar la aparición de arrugas que de otra manera poco tiempo tardarán en aparecer.

¿A quiénes se podría recomendar?

El baby Botox tiene indicación solamente en pacientes de entre los 25 y 30 años, si tienen pocas arrugas y no son muy profundas, o si solo se busca prevenir. Esto tiene especialmente sentido en personas jóvenes que sienten que, por su anatomía facial o por su manera de gesticular, tienen tendencia natural a contraer áreas concretas como el entrecejo o las patas de gallo. El objetivo no es tanto atenuar arrugas, sino evitar que se formen. A partir de los 30 años, probablemente la aplicación de baby Botox no sea suficiente, ya que la cantidad de toxina será insuficiente para tratar la contracción muscular y los resultados serán menos duraderos o insatisfactorios. Por eso es importante aplicar la cantidad adecuada que el rostro requiera. El baby Botox está indicado solo para las primeras aplicaciones, generalmente en pacientes menores de 30 años.

¿Cuáles son los cuidados post tratamiento?

Tras el tratamiento, te daré una serie de recomendaciones:

Evitar masajear la zona tratada durante las siguientes 24 horas.

No acudir a piscinas o saunas, ya que pueden reducir el efecto del tratamiento.

No maquillarse el día de la aplicación.

No realizar ejercicio físico intenso ni aquel que te haga estar boca abajo (algunas posturas de yoga, por ejemplo) durante las horas siguientes al tratamiento.

No colocarse en posición horizontal al menos durante cuatro horas tras el tratamiento de Botox.

No consumir grandes cantidades de alcohol.

