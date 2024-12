Trabaja en tus sueños: La Historia detrás de Mili Martínez

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la idea de tu emprendimiento de indumentaria?

Desde que tengo memoria, la moda ha sido mi gran pasión. Me fascinaba observar cómo las prendas no solo cubren, sino que también cuentan historias y transmiten emociones. La idea de emprender en indumentaria nació de esa conexión especial que tengo con la ropa. Quiero ofrecer prendas que acompañen a las personas en sus momentos más importantes, pero también en los cotidianos.

Me gusta la ropa versátil que no solo refleje las tendencias, sino también la personalidad de quien las lleva. Así, lo que comenzó como un sueño se convirtió en un proyecto. Cada prenda que ofrezco es una nueva oportunidad de conectar con mis clientes.

¿Cuáles son los mayores desafíos de ser emprendedor en Argentina?

Emprender en Argentina es difícil pero no imposible. Los constantes cambios económicos y la incertidumbre son desafíos que enfrentamos a diario. Hay días en los que parece casi imposible avanzar, pero he aprendido a transformar esas dificultades en oportunidades.

Algo que a mí me sirve es estar en contacto permanente con otros emprendedores, escuchar a mis clientes y rodearme de personas que comparten mi visión ha sido fundamental.

Este camino no es fácil, pero cada obstáculo me va ensenando. Aprendí que la perseverancia es una de las herramientas más poderosas que tenemos los emprendedores. No se trata solo de resistir, sino de adaptarse, reinventarse y seguir adelante con la mirada puesta en el objetivo.

¿Qué sugerencia le darías a alguien que quiera iniciar un emprendimiento?

Si estás pensando en emprender, mi sugerencia es que nunca pierdas de vista tu propósito. Esa razón que te hizo soñar con tu proyecto será tu brújula en los momentos difíciles, lo más importante en mi caso es tener claro "por qué", estoy haciendo esto y la respuesta de eso me da las fuerzas para seguir adelante.

También es importante disfrutar del proceso. Emprender no es solo llegar a una meta; es vivir cada paso, cada aprendizaje y cada pequeño logro. La pasión y la paciencia van de la mano en este camino.

Por último, no tengan miedo de pedir ayuda o buscar inspiración en otros. Una red de apoyo puede marcar la diferencia.

