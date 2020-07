Con verdadero amor y cuidado, Juliana Cova, creadora de L.A. Woman, vio nacer su emprendimiento gracias a una inesperada feria en 2010 “que surgió de mi propia búsqueda. Hace muchos años que recorro los mercados de pulgas, ferias y tiendas de segunda mano alrededor del mundo. Visite la ciudad que sea, en familia, sola, de vacaciones o por negocios, jamás dejo de recorrer los mercados o puestos de la calle que haya”, dice Juliana con el mismo entusiasmo que asesora a sus clientas y habla de las prendas únicas de sus percheros desde sus vivos por Instagram, los sábados a las 11 hs.

¿Cómo surgió esta idea de revalorar aquellas prendas que alguna vez fueron de temporada y hoy son piezas únicas, casi obras de arte?

El vivir por un tiempo afuera me hizo crecer e investigar de qué se trataba este mundo para hacerlo mejor. Amo tanto hacer esto, que con mi familia lo hemos adoptado como un verdadero estilo de vida.

¿Todo lo que la rodea tiene ese toque vintage que tanto le gusta?

Todo, desde la deco para mi casa con objetos de época, muebles y discos, entre otras cosas.

No debe ser nada fácil encontrar cada pieza...

Es una tarea muy difícil y delicada, por el esfuerzo y, sobre todo, por el tiempo dedicado a encontrar estos tesoros. Por ejemplo, los vestidos bordados a mano, ya casi no existen, y mi colección de texanas es única, por tener esa historia ya recorrida. Pero a la vez, mi labor de descubrir es fascinante y sorprendente. Soy una apasionada a la hora de buscar y seleccionar prendas, accesorios y calzado. La verdad es que me da gran felicidad y me divierte muchísimo encontrar y volver a darle vida a esos tesoros escondidos en cada ciudad que recorro y que después presento en mis ferias.

Pero lo más hermoso y gratificante de todo esto, es que cada pieza encontrada en este camino tiene un gran valor agregado, alguna anécdota, historia o recuerdo vivido durante la búsqueda. Eso también lo convierte en un hallazgo único e irrepetible. No solo por la prenda o accesorio en sí, sino también valoro siempre el simple hecho del contacto humano con la persona a quien le compro, que en la mayoría de los casos se trata de personajes hermosos, con unas experiencias de vida únicas, llenas de historias ricas en vivencias de todo tipo.

¿Cómo ha logrado superar la imposibilidad de ese tipo de conexión con el vendedor y el comprador?

Hoy en día, a falta de la posibilidad de hacer mis eventos como lo hago siempre, entre tres o cuatro veces al año, varados como estamos por el momento viviendo en tiempos de cuarentena, después de pensarlo mucho y encontrarle la vuelta, me reinventé con mi pasión. Lo hago a través de una presentación selectiva y cuidada de productos que muestro en vivo los días sábados por mi cuenta de Instagram, entrando a una rueda de compras, contando e inspirando a mis seguidoras desde sus casas.

Realmente estoy muy feliz con la devolución recibida de esta nueva modalidad, que ha superado mis expectativas. De esta manera puedo llegar a miles de personas y, sobre todo, al interior del país, que antes de esto, por cuestión de tiempo y espacio físico, me resultaba imposible poder juntarlas a todas en una de mis apasionadas ferias. Sin embargo, y debo reconocerlo, extraño los abrazos, las charlas y los saludos emotivos con cada una de mis fieles seguidoras. Es que dejo el alma y mi corazón en cada encuentro con ellas.

Conoce más en www.lawomanvintage.com o en su perfil de Instagram.

Para contacto : Showroom: Casa Galpón, Ex Combatiente Juan Sánchez 251, Prov. de Buenos Aires // WhatsApp: (011) 73688212 // Mail: l.a.womanvintage@gmail.com.