Un maravilloso camino de sanación

“En 1994, con 21 años, cursando 3er año de la Facultad de Medicina, una amiga comentó que su mamá hacía “Reiki”, algo completamente desconocido para mí, que ponía las manos y aliviaba o curaba. Así, sin saber por qué ni para qué, incluso criticando un poco, pero con la certeza del corazón, como sucede con la mayoría de las elecciones en este camino, estaba frente a Sharmadá, mi maestra de 1° nivel de Reiki, recibiendo esta hermosa herramienta de conexión. Mi primer contacto con meditación, energías sutiles, visión multicolor y sensaciones nuevas que mi mente quería explicar, pero no entendía…”, recuerda la Dra. Marina Monk, que unos meses después, vivió una seguidilla de momentos difíciles que a veces tocan transitar en la vida y el Reiki fue su primer lugar de serenidad.

- ¿Hubo momentos en que sintió que era indispensable unir los dos saberes para curar tanto el cuerpo como el alma?

Siempre sentí que es indispensable, que ya están unidos, más específicamente cuando estaba en la Residencia de Medicina Familiar, allí otro momento marcó mi camino. Pasé por las habitaciones y vi a una mujer en una cama, sola, con enfermedad visiblemente avanzada. Sabía que la única persona que la visitaba era su pareja, pero había discutido con enfermeros, y no le habían permitido entrar. Me acerqué, ella estaba como ida, pero una fuerza, algo ajeno a mí, me llevó a sentarme y tomarle la mano con suavidad. Entonces balbuceó algo del miedo, qué por supuesto compartíamos, porque yo estaba segura y asustada a la vez. Dijo: “mamá”, entonces comencé a hablarle casi como un arrullo o más bien “Algo” comenzó a hablar a través de mí. Ella conectó, se suavizó su mirada mientras surgían de mi boca palabras cuidadosas y reconfortantes. Pasaron unos médicos jóvenes y al verme hicieron un gesto que interpreté como ‘está desahuciada, no hay nada que puedas hacer ahí’. Pero yo estaba segura que estaba asistiendo a uno de esos momentos de lo más sagrado que iba a acompañar. Ahí decidí que iría mucho más allá que las dinámicas de los hospitales.

- ¿Cuál fue el recorrido para llegar a integrar las distintas disciplinas de curación?

Sabía que había mucho más para recorrer, y así fue que investigué y estudié Medicina Naturista, Flores de Bach, Acupuntura, fui virando hacia el mundo de las disciplinas psicológicas con los cursos de Gestalt, Psicología Sistémica, EMDR y Terapias de avanzada, Posgrados en Coordinación de Grupos, Mindfullnes, entre otras. Llegó un gran momento de integración con la Terapia de Sonido, la Voz y sus cuencos de la mano de Albert Rabenstein, luego estudiar música y canto que para mí fue Sanar, volver al gran amor de los nacimientos, ser Doula (mujer que acompaña esos momentos) y Partera (que me enseñó a acompañar también los procesos de duelos/muerte), la Lectura de Aura y disciplinas energéticas que hoy puedo comprender desde las Neurociencias. Luego las Constelaciones Familiares, un poco de Astrología y especialmente la Biodecodificación, que fue el otro gran punto de integración para comprender la Biología y dar nuevo sentido a muchas preguntas que en la Facultad o en otros cursos no habían respondido.

- ¿Qué es Biointegra?

Biointegra es un espacio virtual y presencial de sesiones individuales, talleres grupales, retiros y formaciones, para la Salud, el Bienestar y el autoconocimiento. A veces compartido con otras profesionales y colegas de terapias holísticas. Mis pazsientes (así llamo a las personas que acompaño) pueden venir a tomar sesiones de Biodecodificación /Terapias Integradas, por enfermedades o situaciones específicas, como diabetes, cáncer, otras enfermedades de mala fama, crisis vitales como separaciones, gestaciones, crianzas, duelos, perimenopausia, dificultades en un vínculo, falta de pareja, carencias, fertilidad, o tomar talleres de Sanación de Linaje Femenino, ritual de útero para no repetir historias. Otras veces también pueden venir preocupadas por algún familiar.

- ¿Qué proyecta para Biointegra en un futuro a mediano y largo plazo?

Desde el 2020 que nació el espacio, creció y se va modificando, a medida que nos vamos transformando. Este año estuve brindando formaciones en Lectura de Aura Biointegra en España e Italia, ahora en Buenos Aires, y pronto en Uruguay. Aprender Lectura de Aura es dar forma a esa capacidad que todas las personas tenemos de “leer” energías y puede ser el modo de ser terapeuta y ayudar a los demás. El próximo curso online es en septiembre. A su vez, el próximo retiro “Coraza-Corazón” será en el Tigre, uniendo la Biodecodificación, la Bioenergética, las Constelaciones Familiares y otras disciplinas, aprovechando la maravillosa experiencia de convivir tres días alejadas de las demandas y las rutinas, poder priorizarse y prestarnos atención.

- ¿También ofrece Talleres específicos para distintas etapas del mundo femenino?

Me encanta el trabajo con mujeres y, especialmente, lo que tiene que ver con ciclos. Estamos preparando Talleres para andar la Menopausia con nuevos Sentidos (de sentido y sentir) y, a la vez, encuentros de Fertilidad Creativa, para personas que quieren gestar y prepararse para ese proceso, ya sea sencillo o haya dificultades. Son dos momentos de este gran ciclo vital de las mujeres. Durante el año, hay Talleres de Sanación de Linaje Femenino, presenciales y online, de Autoestima, que duran un día, unas horas, para qué en estos tiempos de tantas actividades, todas puedan acceder a alguna forma de conexión con estas sabidurías.

Marina Monk, M.N 103415

www.docmarinamonk.com.ar

Tel: +54 9 1149702923

IG: @Biointegra_docmarinamonk

FB: Biointegra (doc Marina Monk)