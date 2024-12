Un Viaje de Transformación: De Psicopedagogía al Coaching Ontológico

CREDITO CARAS

Si tengo que contarte cómo llegué a ser Coach Ontológico, te comparto que mi primer título de grado fue en Licenciatura en Psicopedagogía. Esta formación se basó principalmente en el psicoanálisis y el constructivismo, dos enfoques que me enseñaron a comprender el aprendizaje y las emociones humanas desde perspectivas profundas y complementarias. Al recibirme, inicié mi propio camino de desarrollo personal, un trayecto que no he dejado de recorrer desde entonces y que sigue siendo una fuente inagotable de inspiración.

A lo largo de los años, he sumado varias formaciones que han enriquecido mi visión y práctica profesional: postgrados en Psicopedagogía Clínica, Psicología Gestáltica, Salud Mental y Espiritualidad, Psicología Transpersonal, y más recientemente, un grado universitario como Coach Ontológico Profesional. Cada una de estas experiencias académicas y personales me ha transformado profundamente. No solo ampliaron mi conocimiento, sino que también moldearon la manera en que acompaño a las personas que confían en mí.

Mi práctica como coach se nutre de todo lo que he aprendido y vivido. Para mí, el crecimiento personal y el acompañamiento van de la mano; no concibo una sin la otra. ¡Es un camino que me llena de propósito y pasión! Por eso, cada sesión, cada conversación, es también una oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo junto con las personas que acompaño.

Y si me preguntas qué es el coaching ontológico, te respondería que es un viaje de transformación, autodescubrimiento y desarrollo personal. En estos tiempos, donde equilibrar nuestros sueños con las demandas del día a día puede parecer un desafío inalcanzable, el coaching ontológico se ha convertido en una herramienta poderosa para quienes buscan algo más que alcanzar metas: reconectar con su propósito más profundo.

El coaching ontológico no se trata de dar consejos o soluciones prefabricadas. Es un encuentro entre dos almas donde creamos juntas un espacio amoroso y seguro. Te acompaño a explorar cómo tu lenguaje, tus emociones y las expresiones de tu cuerpo moldean los resultados que estás obteniendo en tu vida. No se trata de cambiar quién eres, todo lo contrario: se trata de descubrir nuevas maneras de ser, nuevas posibilidades que quizá hasta hoy no habías considerado y que te acerquen a vivir la vida que verdaderamente deseas. Es un proceso profundo y respetuoso que honra tu historia, tus sueños y tu esencia.

Como coach ontológica, mi pasión es acompañar a mujeres en su segunda etapa de vida a reconectar con sus sueños y metas. Muchas veces, nos encontramos atrapadas en creencias limitantes o patrones que nos llevan a sentir que hemos perdido el rumbo. Desde el coaching, trabajamos juntas para identificar esas barreras internas y transformarlas en una energía que impulse motivación y acción.

El coaching ontológico no es una sesión terapéutica ni una charla motivacional. Es un espacio de reflexión y acción, donde, a través de preguntas poderosas y herramientas prácticas, exploramos las narrativas internas que moldean tu visión del mundo y de ti misma. Por ejemplo, muchas mujeres con las que trabajo llegan con una sensación de estancamiento: “Siento que hago mucho, pero no avanzo”, me dicen. En estas situaciones, el coaching ontológico permite observar cómo las expectativas externas o los diálogos internos están frenando tu progreso. Conversando, construimos juntas nuevas posibilidades para que esas metas postergadas finalmente se conviertan en logros.

El impacto del coaching no se mide solo en los objetivos alcanzados, sino también en el proceso de transformación que experimentas. Muchas de mis coachees me han compartido una sensación renovada de vitalidad y conexión consigo mismas. Como dijo una de ellas recientemente: “Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy caminando hacia donde realmente quiero ir, no hacia donde otros esperan que vaya”. Estos cambios profundos son el corazón de mi trabajo.

Mis sesiones de coaching son completamente adaptables a tus necesidades. Trabajo de manera presencial y virtual, lo que me permite acompañar a mujeres que están tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos. Este formato flexible asegura que siempre podamos crear juntas ese espacio de transformación, sin importar la distancia.

Si te resuena esta invitación, me encantaría conocerte y acompañarte en este camino. Para más información o para agendar una sesión inicial, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Recuerda: juntas haremos que tus sueños sean algo más que intenciones; los convertiremos en una realidad.

ROXANA MANRIQUE

Ig: roxmanriquecoach

Whatsapp: +54 9 2914 25-0478