Una propuesta de canalización y conexión con la naturaleza

View this post on Instagram

Hoy decido creer… Hoy decido creer en el vuelo de los pájaros inspirando libertad. Hoy decido creer en la calidez de los rayos del sol inspirando claridad en mi corazón. Hoy decido creer en la firmeza de los árboles inspirando enraízamiento en mis pies. Hoy decido creer en el nacimiento de las flores inspirando la semilla que habita en mi interior. Hoy decido creer en el paso feroz del tigre inspirando poder y fortaleza en el camino que recorro. Hoy decido creer en las gotas de lluvia inspirando purificación de todos los pensamientos que me condicionan. Hoy decido creer en la luna inspirando ese abrazo a mis sombras que también forman parte de mí. Hoy decido creer en la inmensidad y perfección del universo inspirando que somos iguales. Hoy decido decido creer en mí. ¿Vos en que decidís creer hoy? ✨ Ilustración: Nancy Chalmers #conexionconlaesencia #autoconocimiento #amorpropio #gratitud #creer #magia #alquimia