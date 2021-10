Uñas Glam: demostrando que se puede vivir de hacer uñas

Nancy Lazarte es Master Instructora y Técnica Educadora Profesional de uñas. Ella comenzó de su labor de forma humilde comprando algunos esmaltes y una cabina de tubos para realizar sus primeros trabajos. Hoy, gracias a su dedicación y compromiso, ha asentado su marca, Uñas Glam, y ha logrado contar con alumnas en diferentes partes del mundo. En esta nota ella nos cuenta más sobre su historia y como ha mejorado la experiencia profesional de muchísimas personas.

“Todo empezó estando embarazada, no tenia trabajo y no era opción quedarme sin hacer nada. Compré algunos insumos y empecé en la mesa de la cocina. No tenía mucho para ofrecer, pero si muchas ganas de salir adelante”, recuerda Nancy quien agrega que “cobraba muy barato, porque priorizaba la experiencia más que al dinero, algunas personas pensaban que regalaba mi trabajo. Hoy en día creo que fue la mejor inversión que pude haber hecho. Creo que en los momentos de crisis es cuando sacas todo tu potencial a flote”.

Nancy, ¿cómo te definís y que novedades hay para el mes entrante?

Me defino como una educadora del arte de las uñas. En la actualidad, tengo disponibles cursos tanto online como presenciales donde enseño a personas de diferentes niveles, desde las que no tienen conocimientos hasta que las que quieren ser educadoras como yo. Para estas últimas, se va a brindar una capacitación de alto nivel, un diplomado en técnicas de educación que se va a realizar el 20 de noviembre en el Hotel Alvear Palace. La capacitación va a estar dada por una profesora en psicología, una coach ontológica y por mí, que soy master instructora y técnica educadora profesional, se va a entregar un kit de regalo para motivar a las alumnas a seguir capacitándose.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

A pesar de que me llevo mucho esfuerzo y trabajo llegar a ser quien soy hoy, gracias a todo lo que me paso (empezar desde abajo, sola y con un hijo a cuestas) creo que eso es lo que me hace tan accesible con mis alumnas a la hora que me elijan, ellas me ven y dicen: “si ella pudo yo también voy a poder”. Saben que soy una persona muy accesible porque siempre me escriben buscando mi aliento para salir adelante. Amo eso, amo que tengan la confianza de acercarse a mí y contarme sus inquietudes, porque se lo que es no tener el apoyo de nadie para lograr tus objetivos.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

Mi mayor satisfacción es que mi trabajo no lo veo como un trabajo, es mi cable a tierra, yo comienzo a hacer uñas y me siento bien, me siento en mi lugar seguro, en mi lugar feliz. Y no solo eso, sino que es un trabajo que te da tanta flexibilidad que me permite disfrutar de mi hijo. Puedo dedicarme a él y él puede estar con su mamá y creo que eso no tiene precio.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Se vienen muchos proyectos. Se que cuando mis ideas se materialicen voy a lograr una revolución en el ámbito de las uñas, voy a lograr que muchas mujeres puedan empoderarse y crecer en lo que les apasiona hacer, sin tener que descuidar a sus familias. Vienen cosas grandes que hacen que ya no me sienta una emprendedora, sino una empresaria. Nancy Lazarte - Master Instructora y Técnica Educadora Profesional.

Datos de contacto: Cel: 1131334271 - Instagram: /uniasglam - Facebook: uñas glam - Email: [email protected]