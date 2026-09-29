Adiós al pelo largo: Mónica Antonópulos se realizó un radical cambio de look

Mónica Antonópulos volvió a captar la atención con una renovación estética que modificó uno de los rasgos más asociados a su imagen de los últimos años. La actriz mostró una elección que se alinea con una tendencia cada vez más presente y que propone una apariencia diferente sin alterar la esencia de su estilo personal. Las imágenes permitieron descubrir una versión renovada que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Mónica Antonópulos se sumó a una de las últimas tendencias en estilismo

Mónica Antonópulos sorprendió a sus seguidores con una transformación estética que marcó un antes y un después en su imagen. En las últimas horas, la actriz compartió una serie de fotografías en las que dejó ver su nuevo corte de cabello, una elección que se aleja por completo del estilo que había mantenido durante los últimos años y que rápidamente llamó la atención entre quienes siguen de cerca su carrera. El posteo se llenó de comentarios donde destacaban su apuesta.

Mónica Antonópulos

Hasta hace algunas semanas atrás, la artista lucía su pelo largo de tono castaño que solía llevar con un aspecto natural y un leve movimiento ondulado. Se trataba de una imagen asociada a muchas de sus producciones y eventos, ya que ese estilismo le permitía variar entre recogidos, peinados sueltos y distintas propuestas de estilismo que acompañaban cada ocasión. Ese look se había convertido en una de las características más reconocibles de su apariencia pública.

Las nuevas imágenes, sin embargo, mostraron una versión completamente diferente de Mónica Antonópulos. Dejó atrás varios centímetros de cabello para apostar por un corte pixie, uno de los estilos más cortos que existen dentro de las tendencias actuales. La transformación modificó notablemente el marco de su rostro y dio lugar a una imagen más definida, manteniendo el color castaño que la caracteriza. De esta manera, eligió una alternativa que viene ganando presencia en el mundo de la moda.

El radical cambio de look de Mónica Antonópulos

El cambio no incluyó modificaciones en la tonalidad, sino que se enfocó especialmente en la estructura del corte. El resultado fue un look de líneas limpias y terminaciones precisas, con un acabado prolijo que destacó la forma de su rostro. La elección se suma a una corriente cada vez más visible entre figuras del espectáculo que optan por estilos prácticos y fáciles de mantener en la rutina diaria, además de poder adaptarse con simplicidad.

Al igual que Mónica Antonópulos, Celeste Cid apuesta por la tendencia del corte pixie

La elección de Mónica Antonópulos encuentra un punto de contacto con otra actriz que recientemente decidió modificar de manera significativa su imagen. Se trata de Celeste Cid, quien también dejó atrás el cabello largo para adoptar una versión moderna de los cortes cortos que volvieron a ganar protagonismo durante las últimas temporadas. Ambas coincidieron en un momento en el que este tipo de estilos ocupa un lugar destacado dentro de las tendencias.

Celeste Cid

En su caso, la transformación estuvo inspirada en un estilo que remite a 2008, cuando protagonizó la exitosa serie Resistiré, con Pablo Echarri. La actriz optó por un corte que combina características del pixie y del bob, una variante conocida como bixie, que conserva volumen y movimiento en la parte superior mientras mantiene una longitud reducida en la nuca. El resultado fue una propuesta contemporánea que recupera elementos de principios de los años 2000.

El diseño elegido por Celeste Cid incorporó capas trabajadas para generar textura y movimiento natural. También sumó un flequillo irregular y desestructurado que permite modificar el peinado según la ocasión. La técnica utilizada para lograr ese efecto buscó destacar la ligereza del cabello y aportar una apariencia dinámica sin perder naturalidad. Este tipo de terminación es una de las más utilizadas actualmente para aportar volumen y flexibilidad al peinado.

Celeste Cid en Resistiré

Mónica Antonópulos apostó por una renovación estética que modificó por completo una de las características más reconocibles de su imagen. Con una elección alineada a las tendencias actuales de peluquería, la actriz dejó atrás el estilo que la acompañó durante años para incorporar una propuesta más corta y versátil. La transformación también la ubica dentro de una corriente cada vez más presente, donde este estilo de cortes destacó una alternativa práctica.

VDV