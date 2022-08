Valeria Ale Arte

CREDITO CARAS

Valeria, ¿cómo fueron tus inicios como artista y qué transmitís en tus obras?

De Profesión Contadora, amo transmitir con arte, amante de los colores, mis cuadros y mi forma, sin redundar en terminologías, mi Pasión, eso que quise y quiero Ser.

Mis primeras incursiones en el arte nacieron en 2003, vuelta a la tierra natal después de haber estudiado y vivido en Córdoba Capital, profesión que seguí porque era necesaria para ayudar en la empresa familiar, pero mis deseos de expresar siguieron intactas. Hice una pausa, tal vez muy prolongada, pero la que necesité para impulsarme con más entusiasmo y en la mitad de la Pandemia animarme a un poco más.

Los colores, las texturas, los materiales, mas ideas, la moda muy presente en el arte de estos tiempos, explotan sin pensarlo desde mi mano y ahí me veo parada frente a un foco blanco, deseando ser intervenido, no me resisto y me entrego.

El arte es mi lugar de paz y cable a tierra junto con el tenis y el padle, muchas responsabilidades, tres hijos maravillosos, pero esto que hago me transporta a otro lugar, ese que no sabía en algún momento de mi vida que existía.

¿Cuáles son las técnicas que implementas en tus obras?

Fui cambiando a través del tiempo incorporando nuevas técnicas, conocimientos y sobre todo materiales. En mis comienzos solo pintábamos con oleo (pintura que amo) y acrílicos, algunas texturas y no mucho más. Actualmente hay mucha variedad de materiales, que se pueden incorporar y es a lo que yo me enfoqué, a la innovación constante, pero la Resina es la reina de mis obras. No muchas personas conocen todos sus usos, que son muchos, pero sobre todo que se puede crear con ella. La mayoría de mis cuadros la tienen y como nueva incorporación estoy haciendo vajilla de diversas formas y tamaños, los colores son únicos, el brillo y lo novedoso es a lo que todos llaman su atención.

Luego de retomar con tu pasión artística, ¿cuál fue tu primera obra y qué significó esto para ti?

Post Pandemia me animé y presenté una muestra, mi primera luego de retomar. En la ciudad de Las Varillas “Under the Colors”, eso me llevó a otra dimensión, la de que mucha gente que no conocía mis obras se animaran a tenerlas en sus casas y a que me convocaran en el marco de la “Noche de los Museos”, en la ciudad de La Francia, para llevar la muestra y posicionarla a nivel provincial y nacional, ya que esta Noche desde hace mucho tiempo es muy respetada y destacada y fue un orgullo para mí y mi familia. A raíz de esto, estoy planificando abrir mi atelier una vez al año para darlo a conocer aún más.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @valeriaalearteok

Facebook: valeriaalearteok

Celular: 3533408837