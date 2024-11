ViajaNico: Consejos y Aventuras de un Viajero Apasionado

CREDITO CARAS

Nicolás, ¿qué te inspiró a crear "ViajaNico" y cómo comenzó tu aventura en el mundo de los viajes y la comunicación?

ViajaNico nació no de una necesidad, sino de un doble deseo: primero, mostrar que “largar todo e irse a viajar” se puede hacer. Muchos pasamos por esas ganas y decidimos darle espacio para transformarlas en algo nuevo. Haberlo hecho me trajo hasta donde estoy hoy y me llevó por un camino muy distinto al que imaginaba cuando era más chico. Siempre me hizo ruido eso de “lo que hay que hacer” porque así lo impone la sociedad, por eso decidí seguir el “quiero” más que el “debo”.

En segundo lugar, quería aportar mi grano de arena en cuanto a contenido útil y relevante sobre destinos, ya sean locales o sobre otras culturas y costumbres, sobre lo desconocido. Lo que está lejos siempre parece más peligroso, más difícil, pero simplemente es distinto.

Cuando comencé a viajar, otros viajeros me inspiraron y me ayudaron mucho con sus blogs, por eso quise ser yo también quien, con su experiencia, pueda ayudar a otros.

Si bien tuve la suerte de viajar y vacacionar con mi familia cuando era chico, esta aventura comenzó en 2014, cuando, a punto de terminar mi carrera universitaria, decidí que, al hacerlo, iba a renunciar a mi trabajo, vender mis cosas e irme de viaje lejos, sin pasaje de vuelta. Ahí tomé la decisión de hacerlo y, al mismo tiempo, creé mi sitio web. Así fue como comenzó todo...

• ¿Cómo elegís los destinos que visitas y qué criterios utilizas para compartirlos con tus seguidores?

El tema de los destinos es variable. Hay lugares que siempre quise conocer, y muchos que aún quiero, pero siempre tratando de encontrar nuevas aventuras, costumbres, comidas, lugares que te dejen un aprendizaje. Hace unos días, por ejemplo, regresé de México, un país que hacía mucho que quería descubrir, y me encontré nutrido de todo eso que fui a buscar. Fue un viaje increíble que ratificó todas las expectativas que tenía.

En cuanto a los criterios, trato de ver mi experiencia en el destino y, en base a eso, crear contenido que reúna toda la información que cualquier viajero podría querer saber o buscar. A veces, al ser todo nuevo, uno pasa un buen rato buscando datos sobre esto o aquello, como puntos de interés o formas de moverse en el lugar, por ejemplo. La idea es entregar toda esa valiosa información para que sea más fácil planear y armar el viaje, y que puedan aprovecharlo al máximo. Además, claro, también trato de contar curiosidades o costumbres muy distintas a las propias, que llaman mucho la atención.

• En un mundo tan conectado, ¿cómo logras transmitir la autenticidad de cada lugar que visitas en tus publicaciones?

Para mí, la clave es justamente esa: mostrarlo tal y como es.

Con esto me refiero a que, por ejemplo, no uso Photoshop ni edito cada foto para enseñar una montaña más verde, un atardecer más rojo o un mar más turquesa. Ya que el contenido es el medio para acercarlo a los demás, trato de editar lo mínimo indispensable y exhibirlo tal cual lo veo, porque muchas veces ese destino también cambia según las épocas del año. El Caribe es hermoso casi siempre, pero si vas en época de huracanes, puede que no veas ese agua transparente que fuiste a buscar.

Intento contar lo bueno y lo malo, porque cada destino siempre tiene su lado A y su lado B.

Justamente ahora, en México, nos pasó de visitar una cascada en Chiapas, llamada Cascada Azul, que en las fotos parece un oasis. Sin embargo, debido a la época de lluvias en la región, nos encontramos con un río súper crecido, sucio, y de la cascada azul, nada de nada. En lugar de omitir el lugar, lo mostré tal cual estaba: marrón, rebalsado. Así pude contar que visitar la zona en esa época puede provocar esto, y de paso, aportar el dato de los mejores meses para disfrutarla como aparece en las fotos de los tours que te la ofrecen.

• ¿Cuáles son tus consejos para aquellos que desean viajar de manera más consciente y sostenible?

Creo que una de las primeras cosas que les diría es que no hagan lo que no harían en su propia casa o país. Yo jamás tiro basura en la calle en Argentina, y mucho menos cuando estoy de viaje. A veces, la gente se escuda en “ellos no cuidan su lugar, ¿por qué yo debería hacerlo?”. Creo que sería mejor enseñarles el mal que le están haciendo al lugar en el que viven y del cual dependen, porque muchos destinos tienen a gran parte de su gente viviendo del turismo. ¿Qué harían si el turismo deja de llegar por el deterioro y la suciedad? Ahí se replantearían muchas cosas.

Otro consejo sería darles oportunidades a lugares menos populares o fuera de las típicas rutas turísticas. Hay países y destinos que sufren una saturación muy grande por las enormes masas de visitantes que llegan cada año. Quizás, esa misma playa paradisíaca con palmeras la encontrás también en un país vecino, mucho menos visitado, más tranquilo y con mucho más espacio para disfrutarla.

• ¿Hay alguna experiencia o viaje que te haya marcado de manera especial y que quisieras compartir con nuestros lectores?

Sin dudas, el viaje que más me marcó fue el primer gran viaje. El que hice después de recibirme y dejar todo en Argentina. Me fui por un año a un destino totalmente nuevo y diferente como es Asia. Estuve todo el año recorriendo los 13 países del Sudeste Asiático con solo una mochila en la espalda, viajando mucho a dedo y hospedándome con locales. Fue una experiencia que me cambió por completo, me hizo entender el sentido de seguir ese impulso y darle su lugar, en lugar de reprimirlo. Nunca más pude volver a la vida que tenía antes; ahí comenzó un nuevo camino.

Se le sumó que, después de ese año, conseguí un permiso de trabajo en Nueva Zelanda, lo que me llevó a vivir otro año en ese país tan lejano al mío, por lo que terminé pasando dos años fuera lejos de mi familia y amigos. Sin dudas, el Nico que volvió al país fue muy distinto al que se fue. La nueva adaptación fue difícil, pero me ayudó a confirmar que esa rutina de oficina ya no iba más, y que debía seguir buscando mi lugar en el nuevo camino que había comenzado.

En ese viaje conocí gente, historias, culturas, costumbres, idiomas. Me volví más tolerante, entendí lo que es vivir con poco y que, con poco, también se puede ser feliz. Solo hay que estar dispuesto a desprenderse de lo que no es verdaderamente importante.

• ¿Qué futuro visualizas para "ViajaNico" y cómo pensás evolucionar tu contenido en los próximos años?

ViajaNico está en pleno crecimiento, con muchas expectativas de sostenerlo en el tiempo y con nuevos proyectos. El turismo ya está alcanzando nuevamente los niveles prepandemia, y si hay algo que la gente quiere hacer toda su vida, es viajar. Así que aquí estaremos para colaborar con todos los que lo busquen.

En cuanto a la evolución del contenido, decidí darle una vuelta más de rosca al deseo de acercar información a los viajeros, por eso comencé con las Consultorías de Viaje: una forma de volcar toda mi experiencia y conocimiento de manera directa, cara a cara (de forma online), para ayudar a las personas a planificar, diagramar y administrar su viaje según sus necesidades. Por ejemplo, a extranjeros que quieran visitar Argentina, un país hermoso pero muy grande, lo que requiere optimizar los traslados, el alojamiento, el manejo del dinero con todos los tipos de cambio que tenemos, y todas las dudas que puedan tener al visitar nuestro país por primera vez. De la misma manera, está pensado para ayudar a otros argentinos que quieran hacer un viaje puntual por el país, o por otros destinos sobre los cuales tengo mucha experiencia y conocimiento.

