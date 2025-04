Viajes en grupos y exclusivos para mujeres, dos experiencias imperdibles

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Club Conectar nació a partir de la necesidad de nuestros clientes. Mucha gente quería viajar, pero no tenía con quien hacerlo ya fuera porque sus amigos o familiares no estaban interesados o simplemente no coincidían en las fechas o en el presupuesto disponible. Todo esto nos llevó a pensar en unir a estas personas y ofrecerles propuestas grupales. A su vez, muchos operadores mayoristas empezaron poco a poco a generar sus propias salidas grupales, convirtiendo esta modalidad en un producto muy solicitado hasta el día de hoy.

Ofrecen experiencias…¿en qué consisten?

Ofrecemos dos tipos de experiencias de viaje. Por un lado ofrecemos salidas grupales de operadores mayoristas de confianza, que seleccionamos cuidadosamente para asegurar la calidad de cada propuesta. Y por otro lado, organizamos viajes exclusivos para mujeres, que son acompañadas por nosotras, en grupos reducidos y un ambiente similar al de un viaje entre amigas.

Es muy interesante para quienes que no tienen con quien compartir sus viajes. ¿Es lo que diferencia a Club Conectar de la agencia tradicional?

Nosotras tratamos siempre de recomendar la salida grupal que mejor se adapte a cada persona, sobre todo cuando vamos conociendo a nuestros clientes. Orientarlos en lo que buscan y ayudarlos a descartar lo que sabemos que no es para ellos. No todos los viajes son iguales y la diferencia es que al especializarnos en este tipo de salidas, conocemos mucho más qué ofrecer a cada uno. Eso y nuestras salidas de mujeres que son diseñadas con un enfoque 'artesanal', cuidando cada detalle y dedicando una atención especial a cada aspecto del viaje.

¿Tienen ideas para ir por más?

Con la experiencia que tenemos ahora, comenzaríamos exclusivamente con salidas grupales. La etapa de agencia tradicional fue un aprendizaje muy importante, pero nos dimos cuenta de que nuestro fuerte está en las experiencias grupales.

En Club Conectar tenemos el sueño de expandir nuestra comunidad de viajeros por toda Latinoamérica. Es un proyecto que nos emociona y nos motiva a seguir creciendo y conectando con viajeros increíbles en todo el mundo.

Datos de contacto:

Instagram: @clubconectar

Mail: [email protected]

Whatsapp y teléfono: (+549 11) 2156-7286.