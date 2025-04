Se filtraron detalles de la denuncia que presentó Viviana Canosa contra Lizy Tagliani ante la Justicia: "Muy endeble"

Viviana Canosa se dirigió, este martes por la mañana, a Comodoro Py y presentó una fuerte denuncia contra Lizy Tagliani. En varios de sus programas de televisión, aseguró que tenía pruebas para acusar a la humorista y a otras celebridades más de ser partícipes de una red de trata de menores.

El debate en redes sociales llegó, al mismo tiempo que ambas amenazaron con ir a la Justicia. Finalmente, la periodista declaró primero, y se revelaron algunos detalles de lo que habría dicho.

Denuncia Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: los detalles

Este lunes por la mañana, Viviana Canosa se acercó a Comodoro Py y presentó su denuncia contra Lizy Tagliani. Durante varios días, la acusó de ser parte de una red de trata de menores, y de haberle robado plata durante sus años de amistad. Si bien la humorista siempre defendió su postura negando los hechos, la periodista aseguraba que tenía pruebas y las mostraría a la Justicia. Finalmente, lo hizo, ya que habría recibido presiones durante la noche anterior.

“Lo fui a ver a Adrián Suar, porque es mi jefe, y recibimos unos mensajes mientras estábamos mirando la película en la premiere, razón por la cual decido que la declaración era hoy a la mañana, para quedarme tranquila”, explicó.

Sin embargo, tanto ella como el abogado, Juan Manuel Dragani, aseguraron que no podían dar detalles sobre lo declarado. Frente a la prensa el letrado explicó que las precisiones técnicas de la causa permanece “en secreto de sumario”, por lo que no puden “adelantar nada para preservar la investigación”, y que todavía no hay juez sorteado.

Sin embargo, en Intrusos, revelaron algunos detalles que complicarían a Viviana Canosa, quien habría ido a "buscar impacto" en la prensa. "Canosa no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos. Desde el Juzgado, consideraron la denuncia, en palabras textuales, 'muy endeble' por no haber presentado pruebas", leyó al aire Rodrigo Lussich. A pesar de esto, la Justicia tiene la responsabilidad de comenzar una investigación para desestimar la denuncia o imputar a la humorista.

Si se prueba que la denuncia fue así, esto se volvería un revés en contra de Viviana Canosa. No obstante, por el momento, el letrado de la periodista y ella misma aseguraron que no podían mostrar nada de los videos que tenía ni de lo que había presentado en Comodoro Py. Por su parte, Lizy Tagliani sigue defendiendo su postura inocente, y aseguró que la Justicia demostrará la realidad. En las redes sociales, los usuarios ya comenzaron a exponer sus opiniones y los debates sobre el tema crecieron.

Si tienes información sobre cualquier forma de explotación de personas, podés denunciarlo comunicándote con la Línea 145​.

