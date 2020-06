Vicca: una experiencia elegante y de diseño

View this post on Instagram

✨ SWEATER CIPRES VISON⁣ ✨ ⁣ Un color que combina con todo, yá podés encontrarlo en nuestra tienda onlie.⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #sweater #sweatervison #sweaterpolera #sweaterconcuello #poleron