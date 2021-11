Victoria Lingerie: diseños originales, a la moda y pensados para todas

En el año 2017, Patricia dio origen a un espacio de lencería que reuniera marcas nacionales, con el objetivo de ser una propuesta original y de diseño en el mercado. Ella es Ingeniera en Recursos Naturales y buscaba un emprendimiento que le permitiera desarrollar una nueva faceta. Así nació Victoria Lingerie, un espacio que cuenta con el acompañamiento de 90 marcas, que llegan a cada rincón de nuestro país.

“Todo comenzó con una pequeña inversión y un showroom en el quincho de casa en la Provincia de Santa Cruz. Fuimos creciendo poco a poco y, con el correr del tiempo, comenzamos a traer más marcas, modelos y talles. Nos contactaban desde toda la provincia para adquirir las prendas que teníamos, con lo cual comenzamos a pensar en realizar nuestro primer local comercial físico en el sur”, cuenta la creadora de Victoria Lingerie, espacio que actualmente se mudó a San Juan.

El hecho de tener que mudarse de provincia hizo que Patricia comenzara a afianzarse en las redes sociales, con el objetivo de posicionar la marca a gran escala. “Empezamos a ingresar todas nuestras prendas en la pagina web. La pandemia nos vino genial para poder crecer, buscar un local que representara lo que buscábamos y seguir apostando a ambos canales de venta; físico y virtual”, afirma.

Se podría decir que su propuesta no tiene techo…

¡Así es! En este tiempo alcanzamos el gran récord de llegar a todas las provincias de Argentina con nuestras prendas, desde Ushuaia hasta la Quiaca. En noviembre de 2020 abrimos las puertas de nuestro primer salón de ventas. Hoy son muchas marcas las que nos acompañan, desde las grandes y conocidas, hasta otras que son de emprendedoras como nosotros. Nos da mucho orgullo poder trabajar con ellas y darle un espacio de visibilidad a su trabajo.

¿Cómo se logra una experiencia de calidad?

Las marcas que tenemos son seleccionadas cuidadosamente, ya que en el mundo lencero hay mucho y de lo mismo. Nosotros buscamos aquello distintivo, ingenioso y creativo. La premisa es ayudar a la mujer a encontrarse, a enamorarse de ella misma. La lencería es la primera ropa que está en contacto con nuestro cuerpo y necesitamos que sean prendas que las sintamos cómodas y que a su vez nos hagan sentir sexys sin importar el cuerpo que tengamos.

Hacemos mucho hincapié en la valoración del cuerpo sin importar lo que diga el resto y lo que diga la balanza. Nos destacamos por ser sinceras a la hora de conversar con las clientes y sobre todo a ayudarlas a encontrar esa prenda que les siente cómoda y resuelva ese problema que viene en busca de resolver. Consideramos que Victoria Lingerie transmite honestidad, alegría y un ambiente descontracturado, tal y como soy yo. Sin dudas he podido transmitir mi personalidad a mi marca.

¿Qué desafíos se plantean a futuro?

Los mayores desafíos que tenemos son que la mujer se anime a prendas, colores y texturas nuevas, logrando una mayor aceptación de su cuerpo. Es impresionante como mujeres bellísimas tienen objeciones con su cuerpo, mirándose al espejo casi con lástima o con odio. Por eso lo más visible en nuestras redes sociales soy yo mostrando la ropa.

Recibo muchos mensajes de que soy valiente por mostrarme, una genia por no importarme “el qué dirán”... y la verdad es que es así. No me importa la opinión del resto sobre mi cuerpo. De eso se trata, de no dejar que comentarios maliciosos nos hagan sentir mal y si algo no nos gusta, debemos trabajar para cambiarlo, pero mientras lo transitamos, debemos aceptarnos y querernos.

Más información en: www.victorialingerie.com.ar // WP: 297-4723316 - IG: victorialingerie.ar // Face: victoria lingerie - Salón de ventas: Hermógenes Ruiz 1044 sur. San Juan Capital.