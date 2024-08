Victoria Randazzo: Transformando Eventos con Pasión

CREDITO CARAS

¿Cuál fue el momento clave que te llevó a convertirte en productora de eventos?

Esto lleva tiempo. Un día me encontré en una reunión técnica con varios proveedores brillantes, escuchando cada detalle de una fiesta. Sentí que quería seguir ese camino, que las flores eran solo una parte de la ambientación.

¿Qué inspiró la creación de tu marca en el mundo de los eventos?

Todo fue muy vertiginoso; este rubro hace que todo suceda muy rápido. Al principio, siguiendo el consejo de una amiga, y combinando arte y flores para respetar la trayectoria de la empresa familiar, la marca se llamó “Randazzo: Flores & Arte”. Luego, cuando abrí un local en Puerto Madero llamado Flor de Encuentro, me di cuenta de que, independientemente del nombre, los clientes me buscaban a mí. Entonces, decidí usar simplemente mi nombre. Con la pandemia, todo cambió y dejé la florería para concentrarme únicamente en los eventos, donde, por supuesto, las flores siguen siendo protagonistas.

¿Cuál es la filosofía detrás de tus eventos y cómo se refleja en tu trabajo?

Lo importante es entender que todos los eventos, ya sean sociales o corporativos, se realizan para transmitir algo: desde posicionar un producto hasta festejar una boda, un cumpleaños, un bat o un bar. Hay que aprender a escuchar al cliente. El evento es de ellos y, aunque uno los guía y acompaña, la ambientación debe transmitir su esencia.

¿Cuál consideras que ha sido el evento más desafiante que has producido hasta ahora?

Todos los eventos son un desafío. Con el tiempo, aprendí que no hay que subestimar ninguno, por más simples que parezcan. Por supuesto, aquellos en los que se trabaja con varios equipos—técnicos, escenógrafos, realizadores—son los más complejos. Integrar el trabajo de cada uno con el de los demás proveedores del evento presenta grandes desafíos.

Para vos, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta al organizar un evento exitoso?

Lo más importante es el trabajo en equipo. Cuando todos los proveedores de la fiesta colaboran desde el inicio, logramos diseñar eventos maravillosos. En cada proyecto, se analiza y estudia el espacio para asegurar que todo se complemente entre sí sin opacar a los demás elementos. Siempre les digo a mis clientes que la gente debe entrar y decir "¡Guau!" e impactarse con el contexto general.

¿Cómo crees que ha evolucionado el mundo de los eventos desde que comenzaste tu carrera?

Mucho. Cada vez se realizan producciones más grandes y complejas, y todo se ha profesionalizado mucho. Hace 24 años, nadie hacía planos; hoy en día, desde el inicio se hacen planos en escala y se estudia cada detalle. Nada queda librado al azar.

¿En qué buscas destacarte con respecto a otros proyectos que producen eventos?

Lo importante es el trato con el cliente. Entender que para ellos es un día muy importante en sus vidas, es fundamental la empatía y el entusiasmo ante cada evento. Me apasionan los desafíos: lo que no he hecho, lo nuevo, lo que hay que desarrollar. Me interesa el complemento entre la ambientación, la tecnología, y la investigación de cada detalle antes de hacer una propuesta. Algunos se animan a cosas más atrevidas y a confiar en lo que todavía no existe; eso me apasiona y me genera una adrenalina que, aunque me proporciona felicidad, también me quita el sueño hasta verlo hecho realidad.

¿Cómo integrar la innovación y la creatividad en tus eventos para destacarte en un mercado competitivo?

Con los años, descubrí que la creatividad y las ideas surgen de la observación y de mantener la mente abierta. Generalmente, no se trata solo de mirar algo de decoración, sino de observar la naturaleza y lo que te rodea, y llevarlo a otra realidad. Las puestas en escena de fiestas electrónicas en el exterior son impresionantes; despiertan la creatividad y ofrecen detalles que se pueden trasladar a otros tipos de eventos.

¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando en la industria de la producción de eventos?

Este rubro de la ambientación y los eventos es tan apasionante como sacrificado. Le aconsejaría que se prepare, que busque crear y no copiar, y que encuentre su identidad. Debe relacionarse con los mejores, ya que es la única forma de aprender. Lo más importante, como en cualquier emprendimiento, es la pasión y el amor por lo que uno hace.

¿Y qué consejos le darías a alguien que está interesado en comenzar a organizar su evento?

Que observe y seleccione proveedores serios que le aseguren que tendrá en su fiesta lo que realmente desea. Hoy hay mucha información disponible, lo que ayuda a ver una gran variedad de ideas que seguramente ayudarán a definir la propia. Lo más importante es disfrutar desde el inicio: toda la previa dura mucho más que la fiesta en sí y es un proceso maravilloso.

¿Cuál es tu visión a futuro para tu marca y cómo esperas seguir contribuyendo al mundo de los eventos?

Estudié Feng Shui durante muchos años y siento que es importante incorporarlo a los eventos para que todos los elementos confluyan, logrando en la ambientación la armonía y el equilibrio necesarios para generar espacios en los que se logre calidez y disfrute.

