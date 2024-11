Yesica Carricaburo: Estilista, Colorista y te asesoro en tu cambio de look. ¡Me encanta dejarte hermosa!

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió tu empresa?

Mi empresa surgió cuando mi hobby que era ser la peluquera de mis amigas y mis familiares en la adolescencia se convirtió en mi profesión después de haber intentado otras profesiones y sentir que no eran para mi, cuando comencé a estudiar peluquería a mis 20 años me deslumbró la pasión que sentí por el arte y la creatividad que podía lograr en el cabello de una mujer.

¿Qué servicio brindas?

Mi servicio principal es hacer un asesoramiento personal a cada mujer que me elige cada día en la peluquería y me encanta renovarlas, incentivarlas a los cambios y acompañarlas en cada proceso de sus vidas donde necesitan que su pelo esté listo para un evento, casamiento, cumpleaños, fiesta o divorcio y ¡me apasiona que se sientan hermosas!

¿Cómo proyectas tu marca?

Soy una estilista con muchas facetas, soy madre, esposa y emprendedora y me veo creciendo sin techos, veo crecer mi local, enseñar y educar a futuros estilistas, quiero contagiar a más mujeres a que luchen por sus sueños y se puedan realizar como profesionales ya que doy fe de que se puede a pesar de los obstáculos.

Si comenzaras de nuevo ¿qué harías?

Si comenzara de nuevo me tendría más confianza, fe y seguridad de la que no tuve muchos años. Pero creo que todo tiene su proceso y su tiempo y hoy disfruto mucho de mi crecimiento personal y profesional, soy un madre de tres hermosas personas y esposa de un hombre que me acompaña en cada paso y proyecto, crecimos como familia y todo siempre dentro de la peluquería, esto recién empieza…

Instagram: yesi_carricaburo

Mail: [email protected]

WhatsApp:1124651875