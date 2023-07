Chef Pastelera Natalia Paola Cettour

CREDITO CARAS

Natalia, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Durante muchos años me dediqué a la producción de productos y servicios de pastelería, mientras que paralelamente me formé en distintos institutos y realicé infinidad cursos, congresos y capacitaciones.

En muchas ocasiones me consultaban sobre mis conocimientos o me pedían enseñar, por lo que desde hace unos años decidí empezar a dictar cursos y talleres, actividad a la que me dedico actualmente.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En mi salón brindo talleres y cursos tanto de pastelería básica como avanzada, no solo en la Ciudad de San José, Departamento Colón en la provincia de Entre Ríos donde resido, sino también en otras Ciudades de la provincia y en Buenos Aires.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Dentro de mis planes, busco seguir fortaleciendo mi marca con la impronta personal que me representa.

Sobre los proyectos ya avanzados se encuentran la publicación de un libro con recetas con mi toque personal, donde se destaca la utilización de productos de mi región, adaptando recetas clásicas de la pastelería.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Pienso que el éxito de mis cursos por los cuales ya han pasado decenas de personas, se diferencia del resto de propuestas, porque no solo busco generar un clima agradable de aprendizaje, sino que además no me guardo nada. Transmito todo lo que he aprendido a mis alumnas.

También estoy segura que las formaciones que he tenido en reconocidos institutos son un aporte importante para mi carrera, y me permiten volcarlo en los cursos que dicto.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No creo cambiar muchas cosas si tuviese la oportunidad de comenzar nuevamente este camino, aunque tal vez lo iniciaría un poco antes, dando el paso para alcanzar los éxitos que vengo logrando hasta ahora. Entre otros, destaco la posibilidad que he tenido de contactarme con los grandes maestros de la pastelería que me han inspirado a lo largo de mi vida, buscando seguir sus pasos y perfeccionarme cada día.

Datos de contacto:

Ubicación: San José. Entre Ríos

Teléfono: +54 3447 402196

Facebook: Natalia Cettour

Instagram: @nataliacettour1