Delfina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Deli surge de mi gran interés en la nutrición y mi amor a la cocina.

Cuando empecé la carrera Lic. Nutrición en paralelo decidí empezar a cocinar en mi casa y vender productos saludables.

Muchos me decían que no iba a poder trabajar con mi emprendimiento y hacer la carrera al mismo tiempo. Pero de igual forma empecé de a poquito y me cree mi Instagram @deliifit en donde publicaba recetas, fotos, y hacia videos hablando sobre nutrición.

Allí empecé a recibir encargos de personas nuevas y a su vez, la recomendación de boca en boca me ayudó a crecer en Tucumán.

No había día que no cocine y amaba tener muchos pedidos. Más adelante empecé a vender mis productos en dietéticas también.

En ese momento mi ayuda era mi novio, estudiábamos juntos y después hacíamos los pedidos.

Cuando terminé la carrera ya tenía mi perfil de Instagram @deliifit con muchos clientes y a la vez mucha gente pidiéndome que sea su Nutricionista, realmente me gustaba y me fue muy bien en la carrera, pero decidí enfocarme en la cocina.

Lo primero que hice fue contratar chicas que me ayuden para crecer la producción.

Siempre me gustó mucho la gastronomía. A los 24 años tuve la idea de abrir un bar. No lo dudé, simplemente empecé a buscar locales y a hacer un proyecto con tres amigas Arquitectas y ayuda de mi familia.

A los 25 abrí Deli house by deliifit.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Cuando abrí el bar decidí ampliar las opciones y ofrecer mucho saludable y otras cositas. Me enfoqué mucho en tener un rico café. En Tucumán no hay mucho café de especialidad, así que queríamos combinar un producto casero, rico, con un buen café de especialidad.

En la carta de mi bar podes encontrar en el sector desayuno: avocado toast, pancakes con frutas de estación y miel, banana bread, huevos revueltos, budines, carrot cake, cookies variadas, tostados en pan de chipa, crepes de masa integral, scones de queso, etc.

Para almuerzo: wraps integrales, bowls, sandwichs, risotto de arroz yamani, tartas.

Bebidas, jugos y nuestra carta de cafe: americano, latte, flat, magic, mocca, capuccino, etc.

¿Qué proyectos tienes por delante?

La idea es que esta sucursal crezca, es un lugar acogedor, de verdad muy cálido y tenemos un equipo de trabajo que se esmera en que cada cliente tenga una linda experiencia.

Ahora estamos con un nuevo proyecto en marcha, vamos a abrir un nuevo Deli en este 2024. Nos enfocaremos mucho en el café y opciones saludables listas para comprar y consumir.

La idea es seguir creciendo con los Delis, y darle a cada uno un toque diferente, pero con la misma esencia que nos caracteriza.

Datos de contacto:

Instagram: @delihousebar / @deliifit