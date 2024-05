CREDITO CARAS

Unión sanguínea claro, grandes amigos y socios inseparables además, por naturaleza y elección.

De jóvenes, estudiantes y en paralelo camareros, San Isidro, en plena década del ’90. Sin saberlo, con las luces del hipódromo de frente, comenzaban su carrera gastronómica. Fueron encargados y gerentes en Pilar y Puerto Madero, para luego ser dueños de sus franquicias en Pilar y Las Cañitas.

Años más tarde, la necesidad de darle vida a una marca propia los llevó en 2011 a buscar un lugar, el nombre estaba definido desde hace mucho. Un amigo -otro hermano de la vida- los llevó al Mercado de Maschwitz, en aquel momento en construcción: -“Ley Primera es acá”, sólo hizo falta mirarse. Así abrían el primer “Ley Primera”, parrilla argentina hasta los huesos.

Actualmente, trece años después, además de Maschwitz, con amigos abrieron locales en Tigre (Remeros Plaza, Milberg), y lograron reabrir en Pilar (Cinépolis, km. 50) post pandemia con un amigo más. Siguen soñando con un local “afuera” y a la vez, da vueltas la idea de franquiciar.

En Maschwitz al concepto y estilo rústico de la marca, le calzó como dedal la impronta estética del Mercado; lugar donde podes pasar horas en familia, entre amigos o incluso hablar de negocios. Remeros Plaza (Tigre) tiene una imagen más “moderna”, pero con mismas características troncales e idéntica carta. En Pilar ocurre lo mismo, crece el área semi-cubierta- mucho hierro, madera y chapa, ya muy de Ley.

“Ley Primera” es marca registrada, es clásica y original. Con una óptima relación precio-calidad.

No se cobra cubierto, pan casero, conviven vinos de alta gama y gaseosas de litro y medio: -“eso es Ley también”. Y sintetizan: “Ir a un restó es una experiencia. Intentamos superar la expectativa con lugares agradables, servicio amable y carnes de calidad, pensando en el bolsillo. Buscar ese equilibrio y ser constante no es fácil. Hay que estar, atender y servir al cliente como corresponde y más si, pero sin descuidar la interna. No existe una cosa sin la otra, si no se cuida todo de forma íntegra, no habrá negocio sino un hobby con fecha de vencimiento”. Es Ley Primera.

