Carina, ¿cómo fueron los inicios de restaurante?

Todo empezó con el fin de tener un ingreso extra en el tiempo libre, trabajábamos en el mismo rubro en el día y por las noches preparábamos sushi para amigos y solo conocidos. Nosotros mismos lo llevábamos a domicilio desde nuestro departamento que era chico.

Cada vez se fue sumando personas que no conocíamos, amigos y conocidos en común.

Cada vez nos daba menos tiempo para hacer todo, porque la demanda crecía exponencialmente. A raíz de esto tuvimos que mudarnos a un lugar más grande.

Así seguimos un tiempo más hasta que definitivamente no podíamos ir a nuestros trabajos, ya que el supuesto ingreso extra se transformó en un trabajo de tiempo completo y renunciamos para seguir con este proyecto que actualmente es Tokyo Roll Sushi.

¿Qué servicios brindan al público?

Hacemos delivery y take away de sushi y en estos días también platos calientes como woks, yakimeshi. Además, tenemos aplicación propia en donde accederán a beneficios exclusivos abonando en efectivo de hasta un 20% off promoción válida para ambas modalidades.

Datos de contacto:

Web: http://www.Tokyoroll.com.ar

Instagram: @tokyorollsushi

Facebook: Tokyo roll sushi

Dirección: Avellaneda, General Pedernera 265. Villa Dominico.

WhatsApp: 1532705174

Mail: [email protected]