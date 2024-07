Tu snack favorito: SUPERBAR by DIABLA, la heroína de las barritas

CREDITO CARAS

Delfina Ferro, CEO & Founder de DIABLA, buscaba una solución para la poca oferta saludable, rica y nutritiva que había en el mercado. Consideraba y aún afirma que, comer saludable no tiene por qué ser aburrido y sin sabor. Por eso, creó las SUPERBARS: además de tener el packaging más atractivo, son nutritivas, deliciosas y muy saciadoras.

¿Por qué la SUPERBAR?

Nuestras rutinas se encuentran inmersas en un acelere constante que muchas veces nos lleva a decisiones poco saludables respecto a la alimentación. Ni hablar si estamos en un día de acá para allá y “picoteamos” lo primero que cruza por nuestras narices. DIABLA entendió todo y creó el snack to go que sí: rico, nutritivo, saciador, saludable y, (no menor) que entra en cualquier bolsillo. Ya no hay excusas para caer en snacks que no hacen bien.

LA heroína

Las barritas raw de DIABLA son la solución de tu snack diario porque su fórmula fue desarrollada a base de plantas, sin azúcar agregada, sin gluten, sin conservantes y con tan sólo cinco ingredientes. Cuentan con tres sabores: Maní, Cacao & Almendras y Naranja & Jengibre para satisfacer todos los paladares.

Hoy, además de encontrarlas en su e-commerce betterdiabla.com y dietéticas alrededor del país, también se encuentran en cafeterías como BLANCA DECO CAFÉ, MERLÍN CAFÉ, GOTA CAFÉ y LE PANEM CAFÉ, entre otros.

Contactos:

MAIL: [email protected]

IG: @betterdiabla

WHATSAPP: +54 9 11 5142-9090

WEB: www.betterdiabla.com