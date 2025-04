Rodrigo Cascón, el reconocido cocinero que durante nueve temporadas fue el chef de La Peña de Morfi, habló sin filtro sobre su inesperada salida del programa que lo lanzó a la fama. En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), el mediático no solo reveló los detalles de su desvinculación, sino que también abordó sin censura los rumores que vinculaban su salida con su trabajo en Divas Play, una plataforma de contenido erótico.

Rodrigo Cascón sobre su desvinculación inesperada de La Peña de Morfi

Cascón confesó que nunca recibió una comunicación formal sobre el fin de su contrato con La Peña de Morfi, programa creado por Gerardo Rozín en 2015. "Estuve todo el verano creyendo que iba a volver. Nunca se me comunicó que no iba a estar. Dos semanas antes de que arrancara el programa, me enteré de que quedé afuera", reveló.

Según la versión de la producción, su salida respondía a ajustes presupuestarios. "Me dijeron que estaba difícil la situación, que de arriba estaba la orden de bajar el presupuesto y que con dos chefs este año iban a estar bien", detalló. Sin embargo, el cocinero no quedó del todo convencido: "No soy caro. No es así. De hecho, se intentó ver un presupuesto distinto, bajar ciertos costos y, aún así, me decían que seguían sin mí".

¿Fue Divas Play el motivo real?

Tras su salida, circularon versiones que asociaban su despido con su incursión en Divas Play, una plataforma similar a OnlyFans donde comparte contenidoerotico. Cascón, lejos de esquivar el tema, lo abordó con naturalidad: "Hay una producción armada de fotos y videos sensuales. Después también pueden hablar y chatear. Hay contenidos que se pueden llegar a pedir", explicó.

El chef aclaró que siempre mantuvo límites profesionales: "Lo uso como trabajo. No hago cosas que puedan perjudicar mi carrera, pero hay cosas que se pueden mostrar de manera más íntima. Siempre encuentro la vuelta para hacerlo, me las ingenio". Incluso recordó su participación en la obra virtual "Sex, viví tu experiencia" durante la pandemia: "Fue terrible, hermoso. Hicimos cosas muy divertidas. He preparado platos dentro del boxer. Hice un waffle, por ejemplo. Todo lo que tenga crema batida, se puede jugar".

Sobre si su contenido en Divas Play influyó en su salida de La Peña de Morfi, fue contundente: "Es una de las cosas que se dice. Pero yo había hablado con directivos del canal. Soy muy respetuoso de mi trabajo, antes de hacerlo lo consulté. Nunca me dijeron nada. Me respondieron: 'Si es así, no hay problema'. Nunca apareció nada fuerte para decirme que me fui de tema".

A pesar de la tristeza que le provocó quedar fuera del programa justo en su décimo aniversario, Rodrigo Cascón se mostró agradecido por el camino recorrido y por todo lo que La Peña de Morfi significó en su vida profesional. Actualmente, los días sábados al mediodía, conduce el programa Destinos y Sabores en Net TV, donde recorre la Argentina a través de la gastronomía.