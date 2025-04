Durante años compartieron pantalla en La Peña de Morfi y su química era innegable. Rodrigo Cascón y Jesica Cirio supieron ser una de las duplas más atractivas de la televisión argentina, lo que alimentó constantes rumores de romance. Hoy, tras su desvinculación del ciclo de Telefe, el chef habló sin filtros en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV) y puso fin a las especulaciones.

El cocinero, que formó parte del programa durante nueve temporadas, no solo habló de su presente profesional y su costado más personal, sino que también se refirió abiertamente a su relación con la modelo. "Se me relacionó con todas las conductoras que estuvieron trabajando, con toda persona soltera que estuvo en el programa y hablé dos palabras. Siempre hubo historia de que pudo haber pasado algo", dijo, restándole importancia a los rumores.

Sobre el vínculo con Jesica, fue claro: "Los dos estábamos solteros. Jugamos un poco, era algo divertido. Es televisión, hay que hacer un poco de show. No todo tiene que ser correcto". Y agregó con firmeza: "La realidad es que, primero, soy una persona muy respetuosa de las vidas ajenas. Entonces si una persona está casada, prefiero mantenerme al margen. Teniendo tanta gente, no voy a separar a nadie. Nunca estuve con nadie de mi trabajo".

Rodrigo Cascón rompe el silencio sobre su desvinculación de La Peña de Morfi

En la entrevista, el cocinero sexy de la televisión argentina también habló de su inesperada salida del programa que lo vio crecer frente a cámaras. "Estuve todo el verano creyendo que iba a volver a La Peña de Morfi . Nunca se me comunicó que no iba a estar. Dos semanas antes de que arrancara el programa me entero que quedó afuera", reveló.

Según contó, la producción le explicó que su desvinculación respondía a cuestiones presupuestarias. "Me dijeron que estaba difícil la situación. Que de arriba estaba la orden de bajar el presupuesto y que con dos chefs este año iban a estar bien", detalló. Sin embargo, no quedó del todo conforme con esa versión: "No soy caro. No es así. De hecho, se intentó ver un presupuesto distinto, bajar ciertos costos y, aún así, me decían que seguían sin mí".

En medio de estas versiones, otra hipótesis que circuló fue que su salida tuvo que ver con su faceta como creador de contenido en una plataforma erótica digital. Lejos de eludir el tema, el chef fue honesto y sereno: "Había hablado con directivos del canal. Soy muy respetuoso de mi trabajo. Antes de hacerlo lo consulté. Nunca me dijeron nada. Me respondieron: 'Si es así, no hay problema'. Nunca apareció nada fuerte para decirme que me fui de tema".

Actualmente, Rodrigo Cascón conduce Destinos y Sabores en Net TV, un ciclo que se emite los sábados al mediodía, donde recorre distintas regiones del país a través de su cocina, combinando paisajes, cultura y gastronomía en una propuesta auténtica y federal.