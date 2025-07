Ana María Cores, actriz, revela cómo lleva el paso del tiempo: “Antes tenía mejor cuerpo ahora tengo mejor vida”

En la última entrega de +Caras (Caras TV), Héctor Maugeri recibió a la actriz, cantante y bailarina Ana María Cores, una de las pioneras del teatro musical en Argentina. Con su figura impecable a los 74 años, de labios rojo profundo, vestido blanco y ondas platinadas que evocan a Marilyn Monroe, Cores habló como nunca sobre el paso del tiempo, su presente y el vínculo transformador que mantiene con el arte.

Medio siglo de arte y escenarios

Con cincuenta años de trayectoria ininterrumpida, Ana María Cores ha dejado una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Desde sus inicios, alternó su pasión por las tablas con destacadas participaciones en tiras televisivas, consolidándose como una figura multifacética y galardonada con premios como el Municipal Trinidad Guevara, Estrella de Mar y Podestá.

Ana María Cores en +Caras.

Al inicio de la entrevista, Maugeri le recordó una frase que ella había pronunciado con anterioridad: “Me percibo más libre que en mi juventud, en todo sentido. No llevo equipajes pesados, aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. Antes tenía mejor cuerpo, ahora mejor vida”. Cores reafirmó su postura con una sonrisa y explicó: “La vida te enseña cosas y, entre ellas, a valorar las pequeñas cosas. Trato de no pensar en lo que me falta, sino agradecer lo que tengo. (...) Además, porque trabajo de mi profesión de toda la vida. Tengo más de cincuenta años de profesión y para mí es un placer”.

Ana María Cores y la conexión con el público

Respecto a su carrera y el inquebrantable apoyo de su público, Ana María expresó su gratitud: “Tengo la suerte de que el público me quiere mucho y me lo demuestra en cada función. Ahora que estoy haciendo dos espectáculos, ‘La monja judía’ y ‘Las mujeres de Lorca’, la gente me espera a la salida, me agradece, me dice que me ha visto en varias obras, que me quiere; y eso es lo más hermoso que te puede pasar como actriz”.

La intérprete, que supo ser esposa de Pepe Cibrián, reflexionó también sobre el poder del arte para movilizar emociones en los espectadores: “Creo que es el sueño de todo artista, que uno pueda llegar con un personaje a conmover. Eso es maravilloso. Me ha pasado que algunas personas me dicen: ‘yo soy actriz porque te vi a vos’. Eso es fantástico. Una vez me encontré con una señora cuando hacía un personaje que se llamaba Aixa y me muestra una beba y me dice: ‘esta nena se llama Aixa por vos’. Esas cosas son regalos de la vida”.

Ana María Cores: "el público me quiere mucho y me lo demuestra en cada función".

El teatro como sanación

Pero el arte no solo transforma al espectador, sino también al intérprete. Ana María, hace pocos meses, tuvo un duro golpe de la vida, la muerte de su madre. En este contexto, dice haber canalizado su profunda tristeza a través de la obra que actualmente protagoniza, “Las mujeres de Lorca” (que el próximo 12 de julio se reestrena en el Teatro Alvear). “Cuando me llama la autora para hacer la obra, justo yo venía de atravesar la muerte de mi mamá, que fue la última parte de mi familia. Pude transmutar ese dolor viviendo la obra, que también habla de la muerte de Federico, aparte de toda su vida. Yo creo que el teatro sana y cura, y a mí, me sanó y me curó”, confesó conmovida.

En ese sentido, para “La Cores”, como cariñosamente la llaman sus colegas, el escenario es un espacio de metamorfosis y superación. “Cuando uno sube al escenario se transforma. Tuve un profesor de canto que decía: ‘si todo el mundo fuera artista, no habría guerras’. El arte te hace vibrar en un lugar donde no existe el odio ni la violencia. A mí el arte me transformó en una mejor persona”, concluyó.