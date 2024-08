“El piso estaba meado”: el detrás de escena del casting de Anabel Sánchez para Vogue

Anabel Sánchez, la modelo e influencer que logró convertir su sueño en realidad, visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas de Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la emotiva conversación, la joven compartió el detrás de escena del casting que realizó para Vogue, una experiencia que cambió su vida para siempre y se convirtió en un ejemplo de superación para muchos.

Oriunda de Francisco Solano, Sánchez relató cómo su profundo deseo de ser modelo la llevó a grabar un video casero con la esperanza de convertirse en la próxima chica Vogue. Lo que comenzó como un simple video se viralizó en cuestión de segundos, transformando su vida para siempre. De ser una soñadora del conurbano bonaerense pasó a las pasarelas argentinas, siendo convocada por varias marcas nacionales y elegida por los principales diseñadores. Su talento y carisma la llevaron a ser contratada por la agencia Multitalent, donde estudia baile, actuación, modelaje y oratoria. Además, fue la revelación del "Bailando 2023", y su natural actitud incluso fue elogiada por Valeria Mazza.

De Solano a las pasarelas de Argentina, la historia de Anabel Sánchez

La joven modelo, que en pocos días cumplirá 20 años, habló sobre la importancia de representar a las chicas del conurbano bonaerense y de romper los patrones establecidos. “Desde niña, me encantó el mundo de 'las luces', como le decía yo. Durante mucho tiempo, me sentí invisible, no me sentía escuchada. Al meterme en el mundo de la moda, con las lentejuelas y los tacos, me sentí protegida, me sentí yo misma”, expresó.

Anabel Sánchez en el living de +CARAS

Pasó un año desde que Anabel compartió su casting en TikTok para la revista Vogue. Su autenticidad, gracia, y el humilde entorno desde donde grabó el video resonaron con miles de personas. “A los 18 años, recién terminaba el colegio cuando vi la convocatoria de Vogue. Me daba un poco de vergüenza porque no tenía un lugar lindo para hacerlo, pero me dije: 'listo, lo voy a hacer, ¿qué pierdo?'”, contó la oriunda de Solano.

Anabel Sánchez en los estudios de CARAS TV

Sin embargo, el camino no fue fácil. “Fui a un montón de castings y me rechazaban. He recibido comentarios muy feos: ‘No queremos chicas de piel marrón’. Dolía un poco. Me han rechazado porque supuestamente estaba gorda o por decir que era de Solano”, recordó en el living de +CARAS.

A pesar de las dificultades, su deseo por ser modelo fue más fuerte y se grabó para el casting. “Yo la hice más difícil al querer hablar en inglés. Iba por todo o nada. El gato, los vecinos, el piso estaba todo meado. De todo pasó. Lo filmé yo sola: acomodé dos sillas, puse el celular y lo grabé”, contó entre risas.

Cuando el video comenzó a viralizarse, muchos internautas se sintieron representados por el aspecto del patio de la modelo y su familia. “Todos los comentarios eran sobre eso. ‘Es el patio de la Argentina’, decían”, concluyó, emocionada.

MDP