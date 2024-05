Valeria Mazza, presentadora y empresaria, repasó gran parte de su vida acompañada de Héctor Maugeri, conductor de +Caras, en Caras Tv.

EI ciclo de entrevistas busca honrar y abrazar a las celebridades que pasan por él.

En este caso, la esposa de Alejandro Gravier respondió a una de las consultas propuestas y develó un secreto en relación al día de su casamiento.

Allí, su esposo llevaba una galera, algo que ella no se esperaba para nada. "La galera de Gravier dio mucho que hablar. No fue un plan, fue decisión de él", confesó Valeria acerca este tópico de conversación.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Luego, complementó: "A nosotros nos vestía Giorgio Armani. Habíamos ido a una boda que estaban todos con galera y ahí comenzó una 'discusión' entre Gravier y Armani por la galera".



Su marido quería como dé lugar llevar una galera en su casamiento. "'Yo también quiero galera' discutía con Armani, que le decía que no y que 'te la hago me prometés que no te la ponés nunca'", profundizó la modelo.

Para concluir con esta cuestión, reconoció: "Yo no sabía que se la iba a poner. Él se pone la galera".

Valeria Mazza en el living de +Caras.

Por otro lado, destacó algunas cualidades de su compañero y mencionó: "Eso es lo que me enamora de él, no le importa que iban a decir. Nosotros nos matábamos de risa. Así es él".

"De chica soñaba con casarme, de formar una familia. Hacía ocho años que estaba en pareja con él", concluyó sobre el sueño cumplido y la vida que formó con Gravier.

Consejos para el mundo de la moda, el impacto de cumplir 50 años y alimentación saludable

Valeria Mazza, una de las nuevas invitadas de +Caras, por Caras Tv, dejó algunas cuestiones para tener en cuenta desde su vivencia.

Se trata de cómo saber lo que te gusta y no en la moda, el paso del tiempo y una forma de comer saludable.

En principio, dio un consejo de alguien que lleva años en el rubro y comentó: "Hay que trabajar con el espejo, conocer lo que más te gusta y lo que no. Usar a la moda como herramienta para mostrar la mejor versión de uno".

A su vez, reconoció: "Me impactó cumplir 50 años, pero me siento espléndida. Lo llevo muy bien". "No sufro los 50, los tengo bien vividos. No quiero volver a los 20 ni por casualidad", agregó en cuanto a haber pasado la barrera de los 50 años (actualmente tiene 52).

Por consiguiente, dejó en claro: "Los cambios físicos y de salud que trae la edad los llevo bien, pero lo importante es la actitud". "La belleza no desaparece, se transforma con los años", complementó Valeria acerca de la belleza personal.

Valeria Mazza.

"El paso del tiempo es una lucha perdida, hay que amigarse con eso", reflexionó y adhirió: "Hago gimnasia y como saludable. Todo lo que comés te refleja".

Como uno de los últimos tópicos de conversación, confesó: "Yo ya no como harina azúcar y fritos, para mí se terminaron. A veces me doy un gusto. Si como pasta, es sólo para celíacos".

En esta sintonía, la modelo finalizó diciendo que "hay que quererse para cuidarse".

