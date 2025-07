Andrea Bonelli confesó el impacto que tuvo el éxito de “Los Roldán” en su vida: “Estaba aterrada”

Andrea Bonelli es una de las actrices más icónicas de la televisión argentina y una de las que más se ha preocupado por mantener un perfil bajo. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la talentosa actriz habló de la compleja relación que mantiene con la fama y la exposición, y confesó cuánto la marcó el éxito masivo de "Los Roldán" en su vida.

Gracias a una sólida formación artística, que comenzó cuando era tan solo una niña, Andrea Bonelli, de 58 años, se consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. Con una prolífica trayectoria, participó en tiras televisivas de altísimo rating como “Los Roldán”, “Los exitosos Pells” y “Gerente de familia”, entre otras.

Andrea Bonelli en +Caras.

En la vida de Bonelli el arte y la actuación “siempre fueron un refugio y un lugar de mucho amor y salvación”. Sin embargo, la fama nunca fue de su preferencia. Por eso, procura despojarse inmediatamente de los personajes que tienen un alcance masivo una vez que ha finalizado un proyecto artístico.

Andrea Bonelli y el impacto de "Los Roldán" en su vida

Algo similar le sucedió con “Los Roldán” (2004-2005), que, con 410 capítulos y tres temporadas, fue una de las series más vistas en la historia de la televisión argentina. La tira batió récords de rating en el prime time de Telefe, alcanzando picos de 43 puntos diarios. “Fue un programa de tanto éxito. ¿Te acordás de lo que era eso? Era algo impresionante, era realmente muy impresionante. Y el personaje que yo hacía, esa rubia con su perrito y todas las cuestiones, toda esa locura que tenía. Todo lo que sucedía en ese programa que era muy divertido”, recordó.

Protagonizada por un elenco estelar que incluía a Miguel Ángel Rodríguez, Claribel Medina, Andrea Frigerio, Flor de la V y Gabriel "El Puma" Goity, la serie marcó un antes y un después en la televisión argentina al narrar una historia de amor con un mensaje inclusivo. “Es un programa que yo valoro mucho, más allá del éxito, lo valoro mucho por todas las temáticas que tocamos, por todo lo que se planteaba. La verdad que fue un hermoso programa”, comentó la actriz.

"Los Roldán" es una de las telenovelas más vistas en la historia de la televisión argentina.

No obstante, al finalizar la producción, Bonelli sintió el verdadero peso de la fama y la masividad: “Terminamos y estaba aterrada.Dije: ‘¿Y ahora cómo hago para sacarme a esta mujer?. Porque era mucho, era mucho realmente. Lo primero que hice, obviamente, fue sacarme el color de pelo, ese rubio platinado que tenía, y tratar de salir rápidamente de ese lugar”.

Andrea Bonelli: “Lo primero que hice fue sacarme ese rubio platinado que tenía”.

En esa misma línea, Maugeri le consultó sobre su relación con la fama, la popularidad y el reconocimiento. Por su parte, Bonelli fue categórica: “Con el reconocimiento, bien, porque me parece que es algo que nos ayuda y nos estimula a las actrices y a los actores a seguir adelante, a arriesgarnos. Con la fama no me ha sido fácil muchas veces”. Y ante la repregunta "¿Te dolió la fama?", la actriz afirmó con total sinceridad: “Sí, en algunos momentos sí. Me costó la exposición. Esa exposición. Porque yo no tengo problema de exponerme cuando trabajo, pero la exposición muchas veces de mi vida, sí. Por eso soy muy guardada también”.

A través del honesto testimonio que compartió en +Caras, Andrea Bonelli confesó el impacto que tuvo el éxito de “Los Roldán” en su vida. Además, reveló la dicotomía de una artista talentosa que encuentra en la actuación su refugio, pero que batalla constantemente con la invasión a su intimidad que el éxito masivo suele generar.