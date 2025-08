Aníbal Pachano revela cómo descubrió que será abuelo y su reacción inesperada

Aníbal Pachano, el reconocido coreógrafo y exjurado de “Bailando por un sueño”, atraviesa un momento especial: será abuelo por primera vez. La noticia llegó en medio de un contexto sensible, ya que el artista se encuentra nuevamente en tratamiento contra el cáncer. En su reciente paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Pachano compartió cómo fue ese emocionante momento en el que su hija, Sofía Pachano, junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo, le dieron la noticia.

Aníbal Pachano revela cómo descubrió que será abuelo

“Yo venía hablando y pidiendo ser abuelo, hasta que un día me di cuenta de que no tenía que decir más nada porque me iban a comer vivo”, comenzó relatando. El anuncio llegó de una manera muy particular: “Fui a la casa de Sofía a comer y me dijo que había ravioles. Yo le respondí que no estaba comiendo harinas. Y me dijo: ‘Bueno, es lo que hay’. Cuando abro la caja, veo una lapicera y pensé que era una de esas de diabetes… hasta que leí bien y entendí. No lo podía creer”.

La mezcla de emoción y sorpresa fue total. “Fue tan difícil de describir… es lo mismo que me pasó cuando me enteré que iba a ser papá por primera vez”, confesó Pachano, notablemente conmovido.

La familia como motor de vida

Pachano explicó que la noticia de su futura paternidad coincidió con un momento clave de su salud, ya que debía realizarse un estudio corporal completo (PET scan) y afrontar nuevas decisiones médicas. “Se me mezcló todo: la emoción, el estudio, la operación. Pero ahí estuvo Sofía y la familia, acompañándome, sosteniéndome. Y entendí que venía un cambio grande: que iba a ser abuelo, pero también que tenía que ocuparme otra vez de mi salud.”

Aníbal Pachano, Ana Sans y su hija, Sofía.

Consultado sobre si será un buen abuelo, respondió con ternura y humor: “Yo creo que sí. Si me dejan, sí. Viste que ahora los chicos tienen otra forma. Pero creo que va a ser algo tan diferente, tan especial”.

También habló con cariño de Ana Sans, su exesposa y madre de Sofía, con quien compartirá este nuevo rol familiar: “Imaginate lo que van a ser los regalos, la ropita… Ana en eso es una campeona. Y yo también creo que voy a decorar, como digo yo”, bromeó. Aunque aún no se ha revelado el sexo del bebé, Pachano dejó en claro que lo importante es que llegue con salud: “Todo lo que venga va a ser bienvenido”.

Aníbal Pachano en +CARAS.

A sus 70 años, y en medio de una nueva batalla contra el cáncer, Aníbal Pachano se prepara para vivir una de las experiencias más transformadoras de su vida: convertirse en abuelo. La noticia lo encontró en un momento de vulnerabilidad, pero también de amor y contención familiar. Con el apoyo de su hija Sofía y de Ana Sans, su gran amor, Pachano transita esta etapa con esperanza y entusiasmo.