"Yo tengo que llegar": Aníbal Pachano y su poderosa razón para enfrentar el cáncer y ser abuelo

Aníbal Pachano atraviesa un momento clave en su vida. A los 70 años, y luego de una carrera artística cargada de logros, estilo y presencia mediática, se prepara con mucha emoción para ser abuelo por primera vez. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +CARAS (Caras TV), el coreógrafo reveló que el nacimiento de su futura nieta se convirtió en su principal motivo para luchar contra una nueva recaída del cáncer.

A comienzos de mes, Sofía Pachano anunció que será mamá junto al actor Santiago Ramundo. No obstante, su padre, recibió la noticia con una mezcla de emociones, ya que se convertirá en abuelo mientras atraviesa un delicado momento de salud. “Cuando me enteré que venía en camino un ángel, dije ‘No me voy a ir, voy a luchar para no repetir la historia’”, afirmó, recordando que cuando nació Sofía, falleció su madre. Esta vez, quiere que el ciclo sea distinto.

Santiago Ramundo, Sofía y su papá, Aníbal Pachano.

Una recaída inesperada y un equipo médico de excelencia

En la entrevista, Pachano contó con detalle el proceso que atraviesa actualmente. “Se me disparó nuevamente el cáncer. Primero fue del pulmón al cerebro y ahora fue del pulmón a la suprarrenal derecha”, explicó. Gracias a un golpe que lo obligó a hacerse estudios, se detectó a tiempo la nueva lesión.

"No me voy a ir, voy a luchar para no repetir la historia", sustuvo en +CARAS.

Fue entonces que recurrió a un equipo médico interdisciplinario que lo acompaña en su recuperación. “Armé un equipazo de médicos de la hostia en Fleni y Favaloro”, contó con entusiasmo, y mencionó especialmente al doctor Barros Schelotto, quien lo operó. “Por suerte, la suprarrenal estaba encapsulada. No está desparramado. Dentro de la mala noticia, es una buena. Ahora a principios de agosto, empiezo el tratamiento de quimioterapia”.

Ser abuelo, el motor emocional de Aníbal Pachano

Durante el diálogo, el artista habló también de su conexión con Fundación Salud, donde trabaja con Estela Maris Marusso en armonización y meditación, y está la hermana de Graciela Pal. “Estoy positivo. Te brindan mucho amor. Es entender el para qué”, reflexionó, haciendo alusión al sentido profundo de cada proceso que vive.

Fiel a su estilo introspectivo y creativo, reveló las herramientas emocionales que lo ayudaron en distintas etapas difíciles de su vida: una flor para atravesar el diagnóstico de HIV, el humor frente al cáncer y un color para superar la adicción. Sin embargo, en esta recaída, Aníbal compartió que el deseo de conocer a su nieta le dio un propósito claro para enfrentar el cáncer y seguir viviendo. “Primero me asusté, pero más por este motivo. Dije: ‘Yo tengo que llegar. No me voy a perder esta situación. La tengo que vivir y disfrutarla'”, expresó, y agregó que "pasado ese susto, ya ahora estoy como mucho más relajado".

Aníbal Pachano y Héctor Maugeri en +CARAS.

Con una sonrisa, también celebró el presente de su hija Sofía, su pareja Santiago Ramundo y la familia ensamblada que lograron formar. “Ahora estoy mucho más relajado. La verdad que el amor y el cariño del público me ayudan mucho. Soy un resiliente de la vida, y obviamente que iba a serlo también en la enfermedad”, concluyó.

Con una historia de vida marcada por la superación, el arte y la autenticidad, Aníbal Pachano vuelve a dar testimonio de su resiliencia. Enfrenta al cáncer con la misma fuerza con la que transitó el HIV y venció adicciones: con esperanza, humor y amor. A días de comenzar un nuevo tratamiento de quimioterapia, su mensaje es claro y poderoso: “Yo tengo que llegar”. Porque para él, ser abuelo no es solo un nuevo rol, sino una victoria de vida.