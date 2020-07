VIDEO | Paula Morales te enseña a hacer una mousse de dulce de leche, en familia

Mientras disfruta de la cuarentena en familia, ya que nunca está sola, siempre en compañía de su pareja, Fabián Vena y el hijo que ambos tuvieron, Valentino, Paula Morales incluyó a toda la familia para "con lo que tiene en casa" realizar una mousse de dulce de leche. Con la colaboración de Benicio, fruto de una relación anterior, el pequeño "Valen" y Vida, una de las hijas del actor junto a Inés Esteves, la modelo y actriz compartió su buena mano para la repostería.

En un video que publico en su cuenta de Instagram no sólo escribió la receta que utilizó sino que mostró como los hombres se encargaron de mezclar las claras de huevo con el azúcar y como Vida la secundaba en todo: "La verdad es que no tengo batidora, probé mezclar para que quede bien aireada la mezcla con la minipimer pero el resultado fue que me quedó más parecido a un helado de dulce de leche que a una mousse, igual nos encantó a todos", le contó ella a CARAS Digital.

El clip de Paula que dura algo más de tres minutos tuve más de 35 mil reproducciones y ella se siente muy orgullosa de como se lleva con la pastelería además avisó que la semana que viene cuando vuelvan las hijas de Fabián a la casa de ellos (ahora están con la madre) volverán a sorprender con una nueva receta: "Vida ya tiene todo pensado, vamos a ver si gustan las ideas", concluyó.

Mirá el video y prepará tu propio postre

