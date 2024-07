Así fue el día que Marcos Carnevale visitó la casa de Federico Fellini

El prolífico director y guionista Marcos Carnevale fue el invitado a +CARAS, el programa conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la exquisita entrevista, Carnevale contó cómo encontró su camino en el cine gracias a Federico Fellini y el emotivo viaje que realizó a Roma para encontrar a su maestro del cine.

Marcos Pedro Carnevale, ahora con sesenta años, mantiene intacta su pasión por el séptimo arte, la cual comenzó en su juventud. “Yo viví una infancia como la de ‘Toto’ en Cinema Paradiso”, comentó durante el mano a mano con Maugeri, reflejándose en el filme italiano sobre un niño cuyo pasatiempo es ir al cine.

Marcos Carnevale en +Caras

Carnevale es conocido por trabajar con respeto y maestría la ‘diferencia’ y la inclusión en sus películas. Entre sus obras más bellas y emotivas se encuentran Elsa y Fred, Corazón de León y el remake de la cinta francesa The Intouchables, titulada Inseparables. Goyo, su última película (ahora en Netflix), reafirma su posición como uno de los cineastas argentinos más destacados.

La gran obsesión de Carnevale

Carnevale recordó cómo comenzó su obsesión por el cine: “Un día vi La Dolce Vita y me fascinó, no teniendo edad para fascinarme con La Dolce Vita. Vi algo que entendí después: su libertad para filmar. Empecé a filmar con una Super 8 junto a mis amigos y luego con los adultos del pueblo (Inriville, Córdoba). Trataba de hacer un cine como el de Fellini, simbólico, que no entendía nadie y, a veces, ni yo entendía”, relató el director de Granizo, Corazón de León y El fútbol o yo.

Marcos Carnevale, en pleno rodaje de Goyo

Con mucha emoción, Carnevale continuó: “Primero conseguí la dirección de Fellini y le empecé a escribir cartas preguntándole cómo hacer para salir de este pueblo y ser director de cine. Tenía 14 años. No se las enviaba; cuando iba por la mitad de la carta me arrepentía y pensaba: ‘¿Qué me va a responder Fellini a un pibito como yo?’”.

El viaje de un joven de Inriville

La inspiración que el director italiano despertó en él lo impulsó a hacer grandes cosas para encontrarlo, y viajó hasta Roma en su busqueda. “Me preparé, vine a Buenos Aires, estudié italiano tres años, ahorré plata, viajé a Roma, fui a la casa, toqué la puerta y no estaba. Me atendió la señora que trabajaba y me dijo que el señor y la señora estaban en Rotterdam en un festival”, relató.

Su persistencia, sin embargo, dio resultado y finalmente mantuvo un intercambio epistolar con Fellini, logrando su objetivo. “Yo me quería morir. Entonces fui a un bar y le escribí una carta contándole el infortunio que estaba viviendo. Seguí viajando por Europa y cuando volví encontré un sobre que decía Fellini. Cuando lo abrí, era una foto de él dirigiendo, y una frase tipo: ‘Marcos Carnevale, buena fortuna, Fellini’”, continuó.

Federico Fellini

Carnevale concluyó su relato con una anécdota que revela la importancia de Fellini en su vida: “Esa foto hoy es mi imagen religiosa; algunos tienen a Cristo, yo tengo a Fellini. Entonces le escribí diciéndole que no coleccionaba fotos de famosos y le pedí que me respondiera una pregunta: ‘¿Cómo podía hacer para dirigir una película?’. Él me pide disculpas en una carta y me dice: ‘Devolveme la foto, vení a tomar un café cuando quieras y la respuesta es esta: Si alguna vez nace un cordón en tu plexo solar, es porque vas a poder hacer películas; puede que no nazca’”.

Por último, cuando Maugeri le preguntó si nació en él ese cordón, Carnevale recordó emocionado: “Pasó. Estaba filmando mi primera película, Noche de ronda, y estaba con Hugo Arana afuera fumando un cigarrillo. De golpe sentí un dolor en el pecho, me asusté, respiré, y me acordé de Federico. Dije: ‘Ahí está el cordón’”.

MDP