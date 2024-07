“Le escribía cartas a Fellini”: así nació la vocación de Marcos Carnevale por el cine

El prolífico director y guionista Marcos Carnevale fue el invitado a +CARAS, el programa conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la exquisita entrevista, Carnevale contó cómo nació su pasión por el cine y por qué el prestigioso cineasta italiano Federico Fellini fue su inspiración desde un principio.

Marcos Pedro Carnevale, ahora con sesenta años, mantiene intacta su pasión por el séptimo arte, la cual comenzó en su juventud. “Yo viví una infancia como la de ‘Toto’ en Cinema Paradiso”, comentó durante el mano a mano con Maugeri, reflejándose en el filme italiano sobre un niño cuyo pasatiempo es ir al cine.

Marcos Carnevale en +CARAS junto a Héctor Maugeri

Carnevale es conocido por trabajar con respeto y maestría la ‘diferencia’ y la inclusión en sus películas. Entre sus obras más bellas y emotivas se encuentran Elsa y Fred, Corazón de León y el remake de la cinta francesa The Intouchables, titulada Inseparables. Goyo, su última película (ahora en Netflix), reafirma su posición como uno de los cineastas argentinos más destacados.

El nacimiento de su vocación

Durante la entrevista, Maugeri recordó cómo ese niño de un pequeño pueblo de Córdoba (Inriville) que iba frecuentemente al cine tenía una gran obsesión: conocer a Fellini y recibir una respuesta que le ayude a concretar su sueño de ser director de cine. La inspiración que el director italiano despertó en Marcos lo impulsó a hacer grandes cosas para encontrarlo. Le escribió cartas que jamás envió. Viajó hasta Roma, fue a su casa y no estaba. Finalmente, mantuvo un intercambio epistolar con Fellini y logró conseguir su objetivo.

Federico Fellini, director de grandes obras del cine

Carnevale, emocionado tras observar los recortes que la producción de +Caras preparó de las mejores películas de su maestro, narró una parte de su biografía: “No tengo mucha conciencia de cuándo inició ese sueño; lo tuve desde siempre. En algún momento pensé que era una maldición y después una bendición. Nací en un pueblo muy chiquito, con gente divina y preciosa, pero sin ningún referente artístico. Es muy difícil sentir ese sentimiento tan poderoso de querer hacer películas. Iba al cine del pueblo con millones de ilusiones, aunque todo indicaba que era imposible”.

Marcos Carnevale, en pleno rodaje de Goyo

Carnevale recordó cómo comenzó su obsesión por el cine, la chispa que encendió su pasión fue la de un grande. “Un día vi La Dolce Vita y me fascinó, no teniendo edad para fascinarme con La Dolce Vitta. Sin embargo, vi algo que entendí después: su libertad para filmar. Empecé a filmar con una Super 8 junto a mis amigos y luego con los adultos del pueblo. Trataba de hacer un cine como el de Fellini, simbólico, que no entendía nadie y, a veces, ni yo entendía”, explicó el director de Granizo, Corazón de León y El fútbol o yo.

“Primero conseguí la dirección de Fellini y le empecé a escribir cartas preguntándole cómo hacer para salir de este pueblo y ser director de cine. Tenía 14 años. No se las enviaba; cuando iba por la mitad de la carta me arrepentía y pensaba: ‘¿Qué me va a responder Fellini a un pibito como yo?’”, concluyó Carnevale su inspiradora historia de vida.

MDP