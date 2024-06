Moria Casán es una de las mujeres más emblemáticas e importantes del mundo del espectáculo argentino, la cual se hizo presente en el living del ciclo de entrevistas. Allí, Héctor Maugeri es el encargado de honrar a las celebridades de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, por CARAS TV y Net TV.

El director de la Revista CARAS comenzó por consultar en relación si aún mantiene celos y cómo lo lleva. En este sentido, la diva remarcó: "Los celos siempre están, pero no me atravesaron más. Los dejé de lado".

"En caso contrario no hubiera podido formar parejas. Si tuve muchos novios que siguieron este recorrido del castigo", complementó en referencia a las experiencias personales de los celos en los vínculos que mantuvo durante su vida.

Un tópico siempre interesante para charlar es el sexo. Es por eso que Maugeri indagó en esta cuestión y fue más allá para conocer otra infidencia de Moria, quien se mostró de mente abierta y que disfruta mucho de su sexualidad.

Moria Casán y Héctor Maugeri.

"El sexo es tántrico, por así decirlo. Es como se puede y nos divertimos", expresó acerca de cómo desenvuelve de forma íntima con el "Pato" Galmarini, su compañero de vida. Y agregó: "No es que no sea fundamental".

"Hay mucho beso, mucho toqueteo, mucho amor. No sé cómo llamarlo. Yo la paso bien y sino dirijo", declaró Moria en un ambiente de total complicidad y lleno de carcajadas por parte del encargado de llevar adelante este bonito reportaje.

Moria Casán y su ser dominante en el sexo

La actriz y conductora de la televisión argentina desborda carisma, sensualidad y alegría en cada lugar que pisa. En este caso, estuvo visitando el living de +CARAS, acompañada de Héctor Maugeri, y confesó cuestiones muy privadas que mantiene con su pareja.

Moria Casán.

En referencia a los encuentros sexuales, Moria Casán soltó sin vergüenza alguna: "Autosatisfacción al lado del señor y sino dirijo algunas cosas. Por eso nunca tienen que faltar pilas ni baterías. Todo divino".

Por último, también destacó que es lo que la pone hot de su esposo: "Me caliente él porque no puede ser que no le importe nada. Yo le puedo pasar adelante en bolas y el está leyendo a Perón, Evita o la historia del peronismo".

BL