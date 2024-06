En el programa de +CARAS de este jueves, Moria Casán no tuvo temor a hablar de diversos tópicos con Héctor Maugeri, conductor del ciclo. De lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, por las pantallas de CARAS TV y Net TV las celebridades se hacen presente en los estudios y reviven momentos inolvidables.

El director de la Revista CARAS es un gran conocedor del mundo del espectáculo y es una voz autorizada para consultar acerca de diversos acontecimientos o situaciones que le tocaron atravesar a los famosos que visitan el living.

Moria es una persona y una figura que durante su amplia trayectoria tuvo pocos grises y pocas muestras de debilitamiento. Su empoderamiento es tal que por hechos vividos, como el abuso de un abuelo o sufrir violencia de género por alguna de sus parejas, logró un caparazón imposible de romper.

En este aspecto, reconoció que no es una persona que se victimice por lo vivenciado pero que sí ha tenido la desgracia de que le sucedan cuestiones desagradables y que las mujeres, en una época más machista que la actual, sufrieran.

Moria Casán y Héctor Maugeri.

Es por eso que es propicio afirmar que Moria es una luchadora de la vida y que llegó al éxito rotundo durante toda su carrera debido a su resiliencia. En este sentido, manifestó que no realiza terapia y que se siente muy segura de sí misma.

"El espejo ha sido mi analista, mucho más allá de una cuestión narcisista. Nunca hice terapia, traté de analizarme por mi cuenta sin boicotearme. Es algo que lleva un trabajo interno", confesó en cuanto a su autoanálisis.

Para llevar adelante la terapia personal, la diva reconoció que siempre tiene que ser tener un espejo en sus camarines o en donde esté: "Siempre tengo que tener un espejo. Como todo muy orgánico, mejorar el trabajo del fotógrafo, tener más organicidad con mi cuerpo. Si hago una sesión de fotos, necesito uno en el que poder verme".

Moria Casán.

Moria Casán se reconoce muy linda

Héctor Maugeri es uno de las personas más conocedoras y memoriosa del bello mundo del espectáculo. Si se tiene esto en cuenta, el director de la Revista CARAS es uno de los más indicados para interrogar sobre las fibras más íntimas de las personalidades más importantes.

Moria Casán, una de las divas más codiciadas de Argentina, es una persona muy carismática, fogosa y, sobre todo, muy segura de sí misma: sabe lo que vale, sabe quién es y sabe el talento que tuvo, tiene y seguirá teniendo.

Sin dejar de considerar su autoanálisis, en relación a la muy oportuna pregunta de Maugeri sobre si piensa que es una mujer bonita respondió en +CARAS: "Me veo atractiva. Yo me gusto mucho y me quiero mucho. Me veía al espejo, me abrazaba, lloraba mientras escuchaba el disco 'Celos'.

BL