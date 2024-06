Moria Casán, ex vedette y modelo, fue la entrevistada especial de +CARAS de este jueves, en donde recorrió parte de su vida y carrera. De lunes a viernes, desde las 20:00 hs, por las pantallas de CARAS TV y Net TV los famosos son honrados.

La conductora de la televisión argentina, más allá del éxito durante toda su carrera y que hoy la sigue posicionando como una mujer codiciada, atravesó momentos muy difíciles al igual que muchas mujeres durante su vida, en una sociedad que era mucho más machista que la actual.

En este caso, resaltó que las chicas famosas muchas veces son "estafadas" y los varones buscan dejan de ser anónimos: "Generalmente las mujeres famosas terminamos siendo recontracagadas por los hombres. Si no es a palos, es financieramente".

"Mi abuela decía: 'La suerte de las feas, las lindas la desean'. Hay bronca", profundizó sobre el dicho acertado de su familiar. En cuanto a experiencias personales, Moria expresó: "A mi me pasó eso: me cagaron a palos, me afanaron. Después terminé dejándolos en la ruina yo a ellos".

Con una fortaleza total y un empoderamiento notorio, manifestó: "Yo pasé todas por todas las que pasa una mujer. Pero nunca apelé a la victimización ni me instalé en el sufrimiento". En consonancia a esto. añadió: "Atravesé el abuso de un abuelo, la primera piña de novios que tuve, agujeros económicos".

Tal como lo cuenta, Moria es una guerrera de la vida y ha sobrepasado cada situación compleja que se le presentó. "A mi no me desequilibra nada. Estoy separada estando junta. El último chico mío terminó durmiendo en un departamento mío con una foto mía", sostuvo.

Teniendo en cuenta la mención a Maugeri acerca de un hombre, profundizó: "Me divertía él, pero no me gustaba tenerlo en mi casa. Lo mandé a un departamento en Núñez". Ella es una llama pase por donde pase, por lo que destacó: "Él se llevó una foto gigante mía y cuando nos peleábamos le hablaba a la foto. Yo habilito, pero no rehabilito nombres".

Moria Casán, su vida cara y su cero ostentación

La actual pareja del "Pato" Galmarini es una persona que siempre batalló y triunfó ante las adversidades, circunstancias que la hicieron prácticamente invencible. Es por eso que Héctor Maugeri, en +CARAS, indagó sobre las fibras más íntimas de la ex vedette.

Moria Casán sacó pecho y destacó que es una persona muy bondadosa: "Soy generosa, siempre banqué económicamente con quien saliera. Salvo dos o tres veces en mi vida, siempre banqué. La mayoría no tenía para salir".

"Yo tengo una vida costosa, pago mucho de todo lo que tengo", subrayó en referencia a su forma de vivir. Para culminar, la ex modelo reconoció; "Tengo dos o tres empleados. Todos en blanco así que todo me sale un huevo, dos huevos".

