La separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela en el 2023 provocó un gran escándalo que creció con el correr de los años. Según explicaron, la modelo se enteró de la ruptura por los medios de comunicación, lo que cayó como balde de agua fría. Esto generó un divorcio mediático y polémico que los acompaña aún en los días de hoy. El pasado martes, un móvil de A la Tarde habló con Eva, quien fue tajante sobre el mismo y dio detalles de cómo fue.

Eva Bargiela rompió el silencio sobre el escandaloso divorcio de Facundo Moyano

En el 2023, y al poco tiempo de casarse, Facundo Moyano y Eva Bargiela se separaron. La noticia se dio a conocer públicamente, y la propia modelo se enteró por los medios de comunicación. "Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llegar mensajes de sus amigas y familiares", había contado Pía Shaw en A la Barbarrossa, cuando el suceso ocurrió. Esto llevó a que la expareja debiera afrontar por una tensa división de bienes, que se alargó con los años.

En las últimas horas, A la Tarde fue a buscar a Eva Bargiela, quien había mantenido el silencio durante todos los años. Finalmente, se expresó al respecto y dejó en claro algunos detalles del divorcio y la supuesta demanda económica. "No hay ninguna suma millonaria y no hay nada que yo quiera contar. Las cosas de mi vida privada me gusta mantenerlas en privado", sentenció. Sin embargo, estuvo lejos de evitar el tema y se defendió: "A mí no me define lo que digan los demás, me define mi manera de actuar. No necesito tirarle tierra a nadie; la gente se tira tierra sola".

De esta manera, se refirió a su presente con Gianluca Simeone y lo comparó con su relación con el político. Según la modelo, durante los años en relación con Moyano, debía tener mucho cuidado con cómo actuaba y eso la privaba de ser quien quería ser. "Es verdad que, al estar en pareja con un político, había cosas de mi trabajo que no podía mostrar o hacer porque estaban mal vistas. Si no lo hice en su momento, ahora que tengo un presente re lindo con una persona que me valora, me ama y con quien tengo un proyecto, ¿lo voy a decir?", expuso en el móvil. Finalmente, cerró con que no le sorprendía el accionar de Moyano, a pesar de que le hubiese gustado que las cosas se resuelvan más rápido.

La separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela sigue siendo una de las más escandalosas de la Argentina y que aún los persigue en estos días. Si bien cada uno formó diversas relaciones románticas con otras personas, aún hay papeles que se deben resolver y que llevan su tiempo. Los usuarios en redes sociales no tardaron en pronunciarse al respecto y recordar lo que fueron los años de la pareja, antes y después del divorcio.

