El diseñador, modisto y empresario argentino Benito Fernández visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la conversación, el reconocido diseñador argentino y favorito de Máxima Zorreguieta no dudó en apuntar sin filtro contra algunos colegas de la industria de la moda, revelando la verdad detrás de sus vínculos con otros diseñadores.

Benito Fernández critica la falta de unidad en la moda argentina

El famoso diseñador comenzó cuestionando la falta de unión entre colegas de la industria textil argentina. “La sociedad argentina es muy prejuiciosa, y eso nos lleva a no unirnos. En diseño, somos número uno; hay una gran cantidad de diseñadores y mucha diversidad. Si nos uniéramos, explotaríamos”, expresó con franqueza.

Benito Fernández en +CARAS

Cuando Maugeri le preguntó cómo se lleva con otros diseñadores, Fernández respondió sin filtros: “Me llevo como el orto”. Y agregó que no percibe camaradería en el ámbito, lamentando la falta de voluntad para colaborar. “Salvo amigos como Fabián Zitta o Jazmín Chebar, hay celos, competencia y envidia. Me da lástima porque todos tenemos el potencial para hacer de esto una gran industria que genere fuentes de trabajo, como lo hicieron España o Brasil en su momento”.

Benito Fernández apuntó sin filtro contra algunos diseñadores de moda

Durante la entrevista, la producción compartió una imagen de un evento en el que se encontraban varios diseñadores, y Fernández bromeó: “Vos sos el turro que nos junta”.

El diseñador también admitió que tuvo un único enfrentamiento, y fue con Gino Bogani. “Él dijo que yo no era diseñador, algo bastante feo. Lo charlamos gracias a Graciela Borges, que hizo de intermediaria. Le dijo que si no me llamaba, no iba a ser más su amiga, y me llamó”, contó.

Dejando atrás el incidente, Fernández expresó su admiración por Bogani y opinó: “Yo admiro a Gino y lo quiero. Es el único que hace alta costura en Argentina”.

MDP