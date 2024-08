Cande Ruggeri avanza con la obra de su hogar y eligió su lugar favorito

La actriz y bailarina, Cande Ruggeri, mostró cómo avanzan las obras que se están desarrollando en su casa y se encuentra realmente con ansias de poder anunciar que finalmente se mudará junto a su pareja.

La compañera de vida de Nicolás Maccari, empresario deportivo, se encargó de mostrar cómo son los avances de la construcción que se está desarrollando desde hace un año y que al día de hoy tiene grandes evoluciones.

Cómo son los avances de la casa de Cande Ruggeri

La madre de Vita Maccari e hija de Oscar Ruggeri, Cande Ruggeri, es muy activa en las redes sociales y mostró cómo viene siendo el proceso de las obras que le terminarán brindando la casa de sus sueños.

La influencer le había contado a Gente que su sueño es que su hija pueda disfrutar de una casa de jardín y así también dejar atrás su vida en un departamento al cual habita hace algunos años. De esta manera, expresaba el sueño de un hogar propio y que ya tenía en mente la habitación de su beba.

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Eso avanzó y desde hace un año se encuentra en un paulatino y paciente proceso, pero avanzando al fin que es lo más importante para las aspiraciones que tiene Cande Ruggeri junto a Nicolás Maccari, su pareja.

La casa de Cande Ruggeri.

Entre el estilo y colores, la actriz y bailarina opta por algo clásico y que no sea 'raro'. "No me gustan las cosas raras o muy coloridas: vamos a optar por el blanco, el gris y mucho hormigón y madera", le había expresado a Gente.

La casa de Cande Ruggeri.

Sin dudas que Cande Ruggeri sueña con poder completar la casa de sus deseos junto a su compañero de vida, con el que parece que ronda un rumor de casamiento, y su primera hija llamada Vita. Dentro de las partes más importantes de su nuevo hogar se pueden encontrar las escaleras, por lo que recientemente expresó que están siendo las que siempre anheló.

Las escaleras que siempre soñó Cande Ruggeri.

Entre otras preferencias que tendría Cande Ruggeri está que haya una amplia cantidad de luz natural, por lo que proyecta grandes ventanales. Por otro lado, también dejó en claro que en la cocina "se viene Calechef y una cocina de Pinterest".

La casa de Cande Ruggeri.

Por último y no menos importante, Cande Ruggeri destacó que en su habitación habrá un gran ventanal que tenga vista a un lago que pertenece al barrio privado en el que está haciendo su nuevo hogar. Además, contó que habrá un pasillo que contará con revestimiento y un espejo para generar contenido debido a su condición de influencer. Si bien junto a Nicolás Maccari tienen en mente cómo será la habitación de Vita, por el momento no brindó especificaciones pese a las consultas de varios seguidores de Instagram.

BL