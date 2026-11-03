Caras Fashion, programa completo: 3 de noviembre del 2026

Durante el programa de este martes, Caras Fashion presentó todos los detalles de la colección de Prada, una de las propuestas más esperadas de la temporada por su capacidad para combinar innovación, estilismo y una marcada estética. El espacio ofreció un recorrido por las prendas de la nueva apuesta de la marca italiana.

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La emisión de Caras Fashion también incluyó los desfiles de Simone Rocha, Carolina Herrera, Brandon Maxwell y Michael Kors en The Best of The Autumn Bazaar UK. Cada pasarela mostró las nuevas tendencias en moda.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV, con una cobertura dedicada a las principales novedades del mundo de la moda, las tendencias, las grandes marcas de la industria y todas las pasarelas.